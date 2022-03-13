6 سنوات حبسا بحق الدركي الفار محمد عبد الله

أدانت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، الأحد، الدركي السابق المتهم محمد عبد الله بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 100 ألف دج.

وتم متابعة المتهم محمد عبد الله في هذه القضية بعدة تهم منها نشر وترويج معلومات كاذبة وكذا توزيع منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية وكذا المساس بالحياة الخاصة للأشخاص.

ويوم 6 مارس، التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس(الجزائر العاصمة)، الأحد، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب500ألف دج في حق الدركي السابق الذي فر إلى إسبانيا، المتهم محمد عبد الله.

ويتابع محمد عبد الله في هذه القضية بعدة تهم، من بينها نشر وترويج معلومات كاذبة وكذا توزيع منشورات من شانها المساس بالمصلحة الوطنية.

وخلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة حضوريا، اعترف المتهم أنه كان “يحصل على مراسلات عبر صفحته بوسائل التواصل الاجتماعي (فايسبوك) من عدة أشخاص البعض يعرفهم والبعض الآخر لا يعرفهم”، نافيا أن “يكون قد تلقى أوامرا من أطراف من أجل عرض منشورات بصفحته الشخصية على الفايسبوك”.

وسيتم النطق في هذه القضية يوم 13 مارس حسبما أفاد به القاضي رئيس الجلسة.

للإشارة، فإن محكمة بئر مراد رايس كانت قد أصدرت في مارس 2021 مذكرة توقيف ضد محمد عبد الله وهو دركي سابق في وحدات الطيران وقد سلمته السلطات الإسبانية للجزائر في أوت الفارط ليودع الحبس المؤقت بالسجن العسكري للبليدة.

ومن المقرر أن يحاكم المتهم أيضا في قضية أخرى على مستوى محكمة بئر مراد رايس يوم 9 مارس رفقة متهمين آخرين متابعين في هذه القضية بعدة تهم، منها جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وكذا تهمة تمويل جماعة إرهابية.