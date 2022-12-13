6 سنوات حبسا نافذا ضد الوالي السابق لبرج بوعريرج

وقعت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد ، الثلاثاء، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ضد الوالي السابق لولاية برج بوعريرج عز الدين مشري وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، فيما ادانت البرلماني السابق “ح.م” ب 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دينار المتابعين في ملف فساد يتعلق بمشروع حديقة التسلية.

وسلط قاضي الفرع الثاني للقطب الإقتصادي والمالي، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دينار ضد رجال الاعمال الاخوة ” ت.عبد الرحيم ومدني وندير” مع مصادرة جميع المحجوزات.

وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد التمس الأسبوع الماضي توقيع أقصى عقوبة في حق كل من الوالي السابق لولاية برج بوعريرج، ونائب برلماني سابق ” ح.م”، حيث طالب بإدانتهما ب 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهما ، عن ملف فساد يتعلق بمشروع حديقة التسلية .

إلى ذلك طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق نجل البرلماني المدعو عادل، مقابل 10 سنوات حبسا نافذا في حق 3 رجال اعمال وهم الاخوة ” ت. عبد الرحيم ومدني وندير، و7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات.

وقد توبع المتهمين في ملف الحال بعدة تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، تبييض الأموال، سوء استغلال السلطة والإثراء غير المشروب.