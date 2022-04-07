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الجزائر

6 سنوات حبسا نافذا لخليدة تومي!

مريم. ز
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6 سنوات حبسا نافذا لخليدة تومي!
ح.م

وقع قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، صباح الخميس، عقوبات بالحبس النافذ في حق وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي ومن معها من إطارات.

حيث أدينت المتهمة بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و200 الف دج غرامة مالية نافذة، وإدانة بن بليدية عبد الحميد رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و200 الف دج غرامة مالية نافذة، فيما وقع القاضي عقوبة عامين حبسا نافذا و200 الف دج غرامة مالية نافذة في حق حكيم ميلود المدير السابق لثقافة تلمسان.

وأصدر القاضي حكما برفع إجراءات الرقابة القضائية عن المتهمين، وكذا رفع الحجز عن تجميد الممتلكات العقارية والمثمثلة في منزل فردي، وهاتف نقال مع الزام المتهمين بدفع تعويض لصالح الخزينة العمومية قيمته 100 الف دج.

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