6 سنوات لأويحيى و5 لسلال وملزي

مجلس قضاء الجزائر يؤيد أغلب الأحكام الابتدائية

وقعت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة 5 سنوات حبسا منها 3 سنوات ونصف نافذة، والبقية موقوفة النفاذ، في حق مدير إقامة الدولة “الساحل”، سابقا عبد الحميد ملزي ومصادرة حسابه البنكي ببنك الإمارات مع تأييد الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال القاضية بإدانة الأول بـ6 سنوات حبسا نافذا، والثاني بـ5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق كل منهما.

عامان حبسا لأبناء مدير إقامة الساحل سابقا.. البراءة لعلاش وشريط

كما أصدرت حكما يقضي بعقوبة سنة موقوفة النفاذ، في حق المدير العام السابق لمجمع اتصالات الجزائر المتهم غير الموقوف “أحمد شودار” مع غرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج، وخفض عقوبة ملزي وليد بجعل عقوبة عاما حبسا نافذا غير نافذ، وخفض الغرامة المالية إلى 200 ألف دينار، فيما تقرر تأييد الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في حق أبناء عبد الحميد ملزي احمد وسليم ومولود بعامين حبسا نافذا مع تنفيذ غرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دج.

كما برأت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، كلا من فؤاد شريط مدير إقامة جنان الميثاق سابقا، والمدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش من جميع التهم المنسوبة إليهما، وهو نفس الحكم الذي شمل سكرتيرة حميد ملزي.

وفي الدعوى المدنية تم إلزام المدانين بدفع للخزينة العمومية مبلغ 100 مليون دينار جزائري ورفض باقي طلبات الوكيل القضائي مع رفع مبلغ التعويض، لكل من حميد ملزي وجعله مليوني دج وأبنائه بـ100 مليون دج.

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس في جلسة محاكمة الاستئناف، تشديد العقوبة ضد المتهمين في قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل”، حميد ملزي، كما طالبت بتوقيع عقوبة سنة حبسا نافذا ومليوني دج غرامة مالية ضد المتهمين الذين استفادوا من البراءة في هذه القضية.

وكان رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، قد أدان نهاية سبتمبر الماضي، المتهم الرئيسي في قضية الحال المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل” حميد ملزي بـ5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار، مع مصادرة جميع أملاك وعقارات والأرصدة البنكية لعائلته، فيما أدان الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بعقوبة 6 و5 سنوات على التوالي.