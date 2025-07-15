6 سنوات نافذة لرئيس مدير عام سابق بمؤسسة “ألفابيب” 

عن وقائع تبديد الملايير في صفقات مشبوهة.. القطب يصدر أحكامه:

سلّط القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الثلاثاء، عقوبات تتراوح بين 6 سنوات وعامين حبسا نافذا في حق إطارات سابقين بالمؤسسة الوطنية لإنتاج الأنابيب الفولاذية الضخمة لنقل الغاز والمواد البترولية، بصفتهم متابعين عن وقائع تبديد الملايير في إبرام عقود وصفقات مشبوهة.

وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الفرع الثاني لدى القطب، الثلاثاء 15 جويلية، فقد افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل من المتهمين حضوريا، وجاهيا وابتدائيا في حق الموقوفين وغيابيا في حق متهمين غير موقوفين، فقد وقع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، في حق المتهم الموقوف “ا. م”، وهو الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار جزائري في حق مدير الموارد البشرية والوسائل العامة سابقا لذات المؤسسة، وهو المتهم الموقوف “م.ه”.

كما سلطت محكمة القطب عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق رئيس لجنة صفقات بمؤسسة “ألفابيب”، فيما تراوحت عقوبات أخرى بين 4 أعوام وعاميْن حبسا نافذا وغرامات مالية متفاوتة تقدر بـ200 ألف و500 ألف ومليون دينار جزائري.

كما ألزمت المحكمة المدانين بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 ألف دينار و1 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية، فيما برّأت متابعين في ملفّ الحال من جميع التهم الموجهة إليهم.

وقد توبع 22 متهما، بينهم 6 موقوفين أمام هيئة محكمة الفرع الثاني للقطب بتهم ثقيلة، تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بجنح التبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة، وجنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات، وذلك باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني وفي إطار جماعة إجرامية، جنحة التزوير في المحررات التجارية وذلك باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات.