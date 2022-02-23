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اقتصاد

6 شركات جزائرية تفوز بصفقة تزويد سوناطراك بقطع الغيار لأول مرة

الشروق أونلاين
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6 شركات جزائرية تفوز بصفقة تزويد سوناطراك بقطع الغيار لأول مرة

وقع مجمع سوناطراك، الثلاثاء، عقودًا مع ست شركات جزائرية من بين 22 شركة مؤهلة مسبقًا لخدمات تصميم وتصنيع قطع غيار ميكانيكية دقيقة لصالح مجمعات قسم المواد السائلة.

وجاء توقيع هذه العقود خلال معرض نُظم بوهران، على هامش الأيام الفنية للترويج للمحتوى المحلي، والآلات وقطع الغيار، الذي افتتح الثلاثاء.

وأشار فتوحي نصر الدين وهو نائب مدير فرعي لقسم التمييع ونشاطات الفصل بالمجمع  إلى أن 34 شركة استجابت لإشعار التأهيل المسبق وتم اختيار 22 شركة مستوفية للمعايير في سبتمبر الماضي.

وأضاف المتحدث أن “هذا التوقيع رمزي لتشجيع المتعاملين الآخرين على التقدم” ، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع عقود أخرى خلال هذه الأيام الفنية ، لأن “المتعاملين  شاركوا بقوة في هذا المعرض للفوز بالعقود”.

وأوضح فتوحي أن المسألة تتعلق بتشجيع شركاء المجموعة على إنتاج قطع غيار محليًا من أجل عدم استيراد ما يتم إنتاجه في الجزائر.

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