6 شركات روسية تبحث فرص الاستثمار في الجزائر

حجم التبادل التجاري بين البلدين تخطى 3 ملايير دولار

ستجري 6 شركات من منطقة كالوجة الروسية زيارة إلى الجزائر في الفترة ما بين 10 و17 مارس، بحثا عن شركاء أعمال، وتهدف إلى إقامة تعاون تجاري، وإبرام اتفاقيات شراكة جديدة.

وبهذا الصدد، قال بيان للسفارة الروسية بالجزائر، تلقت “الشروق” نسخة عنه، السبت، إن “العلاقات الجزائرية الروسية تاريخ طويل، وقد بدأت حتى قبل استقلال الجزائر، حيث يتزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل مطرد، وفي عام 2022 تجاوز بالفعل 3 مليارات دولار”، وأكد المصدر “جاذبية الجزائر تتزايد لرجال الأعمال الروس من القطاعات الأخرى”.

وأشار المصدر إلى أن ممثلي 6 شركات من منطقة كالوجة سيجرون زيارة إلى الجزائر لعرض منتجاتهم والتفاوض بشأن إمكانية التوريد أو توطين الإنتاج، ومن المقرر خلال هذه الزيارة تنظيم أكثر من 50 لقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال الجزائري وزيارات لمواقع الإنتاج.

وتنشط الشركات التي تجري زيارتها للجزائر هذا الشهر في مجال المعدات الطبية والفواصل المغناطيسية للنفط والغاز والصناعات الكيماوية والمعدنية ومصنعي معدات الوزن والمرشحات السائلة، وكذلك مصنعي منتجات الألمنيوم والصلب.

ويرغب البلدان في توسيع التعاون بينهما خارج مجال الصناعة العسكرية والطاقوية، خاصة بعد اعتماد الجزائر على قانون استثمار جديد تؤكد بأنه جذاب للغاية.

وسبق للجزائر أن أكدت للطرف الروسي ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين من خلال توسيع هيكل الميزان التجاري وجعله أكثر توازنا.

وفي هذا الصدد، دعا الأمين العام للخارجية، خلال لقاء جمعه، قبل أيام، مع السفير الروسي فاليريان شوفايف، الشركات ورجال الأعمال في روسيا إلى زيادة استثماراتهم المباشرة في الجزائر واستغلال الفرص الكبيرة التي باتت تتيحها السوق الجزائرية في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي منح استقرارا تشريعيا وتنظيميا أكبر ورؤية أفضل للمستثمرين الأجانب، وكذا الامتيازات التي يمنحها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجزائر باعتبارها بوابة للسوق الإفريقية الواعدة.