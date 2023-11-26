6 شهداء في جنين ونابلس والمواجهات مستمرة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية إلى 6، كما أصيب 5 آخرون بجروح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام مناطق مختلفة من الضفة الغربية، حيث أدت المواجهات والاشتباكات العنيفة إلى استشهاد 6 فلسطينيين، أغلبهم في مدينة جنين ومخيمها، حيث تدور اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال.

كما أصيب فلسطينيان اثنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، واعُتقل ستة آخرون من مدينة الخليل.

من جهتها أصدرت “سرايا القدس” في الضفة الغربية بياناً عن تصديها للاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وأكدت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في البيان، أن “كتيبة جنين” خاضت “بكل قوة واقتدار عملية تصدي ومواجهة استمرت عدة ساعات ضد قوات وآليات الاحتلال، التي تقدمت على عدة محاور في مخيم جنين والبلدات المجاورة”.

وأضافت أن عناصرها “حققوا الإصابات المؤكدة في صفوف العدو وأوقعوهم في سيل من النار وكمائن العبوات المتفجرة والناسفة ونفذوا عمليات تفجير لآليات عسكرية في حارة الدمج أدى لإخراجها من الخدمة”.

وتامنا مع الأحداث عم الإضراب الشامل مدينة جنين ومخيمها شماليّ الضفة الغربية، الأحد، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال.