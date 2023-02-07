6 طائرات عسكرية لنقل فرق التدخل والمساعدات إلى تركيا وسوريا

سخرت الجزائر 6 طائرات عسكرية لنقل فرق التدخل من الحماية المدنية وشحن المساعدات، لكل من تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، تم تسخير 6 طائرات نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية على مستوى القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن الطائرات العسكرية ستخصص لنقل فرق التدخل من الحماية المدنية والمتكونة من 86 فردا و40 مسعفا وكذا شحن أكثر من 200 طن من مختلف المساعدات.