6 عيادات خاصة للتكفل التام بمرضى السرطان

رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية لـ"الشروق":

رفعت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، التجميد عن الخدمات الصحية، إذ سيتم التكفل بجميع المرضى تكفلا تاما بنسبة 100 بالمائة بالعيادات الخاصة المتعاقد معها، فيما سيتم توزيع مختلف مستلزمات الوقاية من الفيروس على الأساتذة والموظفين والعمال مجانا.

قال رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، عبد القادر حمادوش، لـ”الشروق”، بأن مصالحه أنهت الإجراءات القانونية الخاصة، برفع التجميد عن الخدمات الصحية التي ظلت عالقة بسبب تأخر انتخابات تجديد أعضاء اللجنة واللجان الولائية، على اعتبار أن الجانب الصحي يعد أولوية، مشيرا إلى أن الاتفاقيات المبرمة في وقت سابق مع ست عيادات خاصة بولايات قسنطينة وتيزي وزو والبليدة ووهران والعاصمة منها عيادتان لعلاج مرض السرطان، لا تزال سارية المفعول، وأصبح بإمكان المرضى من منتسبي القطاع تلقي العلاج سواء بالأشعة أو العلاج بالكيميائي بهذه العيادات، على أن يتم التكفل أيضا بإطعامهم وإيوائهم وإيواء أحد أفراد عائلاتهم طيلة فترة العلاج وحسب الحالة المرضية، على أن يكتفي المريض بتقديم ملفه الطبي وملف آخر يثبت انتماءه لقطاع التربية، لتتكفل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بباقي الإجراءات الإدارية الأخرى.

وبخصوص ملف التلقيح، أوضح المتحدث أن العملية انطلقت ببعض الولايات في حين تم الشروع في تجهيز المراكز الطبية الاجتماعية ومراكز الاستقبال والراحة التابعة للجنة الوطنية بمختلف مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، فيما تقرر بخصوص مراكز طب العمل، وضع مختلف الوسائل من كراس وطاولات وثلاجات ومستلزمات الوقاية والمواد الطبية المتوفرة حاليا على مستوى مراكز الاستقبال.

وفيما يتعلق بملف الاعتمادات المالية المتأخرة، أكد رئيس اللجنة بأنه قد تم صب الميزانية بعنوان سنة 2020، في حساب 20 لجنة ولائية من أصل 27 لجنة، مباشرة عقب حصولها على قرارات الاعتماد من قبل ولاة الجمهورية، الأمر الذي يمكنها من رفع التجميد عن مختلف الخدمات الاجتماعية العالقة، باستثناء سبع لجان ستحصل على اعتماداتها المتأخرة بمجرد حصولها على الاعتمادات.