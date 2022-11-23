6 فواكه شتوية تعزز المناعة.. تعرّف على فوائدها

ينصح الأخصائيون خلال فصل الشتاء، الذي تكثر فيه الأمراض الفيروسية باتباع نظام غذائي يقوي المناعة، لافتين إلى ضرورة احتوائه على 6 فواكه.

وبحسب ما أفاد موقع “onlymyhealth” الطبي المتخصص، فإن الفواكه الغنية بفيتامين سي هي المفيدة لتقوية جهاز المناعة، إلى جانب ممارسة الرياضة، وهي:

1- البرتقال

تناول البرتقال يوميا يساعد بشكل كبير في تقوية جهاز المناعة، ويمنع تلف الجلد ويمكن أن يلعب دورا في إنقاص الوزن، كما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ما يوفر الحماية من الأمراض الأخرى.

2- الجوافة

تحتوي هذه الفاكهة الشتوية المليئة بفيتامين سي على مضادات الأكسدة التي تحارب نشاط الجذور الحرة الخطير في الجسم، كما أنها ممتازة لتحسين الهضم لاحتوائها على الألياف.

3- التوت البري

يقلل التوت الأحمر الحلو من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي وخفض مستويات الكوليسترول. كما يمكنك رش التوت البري في سلطاتك للحصول على الفيتامين سي بشكل كبير.

4- الكيوي

يعتبر مصدر غني بفيتامين سي. وبصرف النظر عن تقوية جهاز المناعة، فهذه الفاكهة الخضراء اللينة تساعد أيضاً في تنظيم ضغط الدم ومنع تخثر الدم وتحسين الرؤية. كما تساعد خصائصه المضادة للأكسدة في القضاء على الجذور الحرة داخل الجسم.

5- الرمان

آلام المفاصل في موسم النسمات الباردة شائعة جداً لدى الصغار والكبار على حد سواء. يمكن أن يكون الموسم صعباً، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل. كما يمكن أن يساعد تناول الرمان ذلك لأنه يحتوي على فيتامين ك الذي يقوي العظام. وهذه الفاكهة الحمراء هي أيضاً مصدر ممتاز للألياف وفيتامين سي. وبالتالي، الوقاية من الأمراض الأخرى.

6- تفاح الكاسترد

هذه فاكهة أخرى غنية بفيتامين سي يمكنك إضافتها لنظامك الغذائي الشتوي. إلى جانب احتوائها على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم. كما تحتوي على فيتامين ب 6.