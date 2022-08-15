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الجزائر

6 قتلى و16 جريحا في حادث مرور بتيندوف

الشروق أونلاين
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6 قتلى و16 جريحا في حادث مرور بتيندوف
ح.م
صورة من الحادث

خلف حادث مرور خطير وفاة 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين بجروح مختلفة بقرية حاسي خابي بولاية تيندوف.

وكشف مصالح الدرك الوطني أن الحادث وقع بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة للوزن الثقيل بالطريق الوطني رقم 50 على مستوى قرية  حاسي خابي ولاية تندوف .

وأفادت ذات المصالح أنه وحسب المعلومات الأولية أسفر الحادث عن وفاة ستة (06) أشخـــــــاص وستة عشـــــــــر (16) جريـــــــحا.

وفاة شخص في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسطيف

كما تدخلت، الاثنين، فرقة الحماية المدنية لوحدة بني ورثيلان، على اثر حادث انقلاب حافلة من الحجم الكبير في منحدر أدت إلى وفاة شخص وإصابة 16 آخرين بجروح.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أنه على الساعة  06 و45 دقيقة وقع حادث انحراف وانقلاب حافلة في منحدر لمسافة حوالي 15متر لحافلة لنقل المسافرين من الحجم الكبير على الطريق الوطني رقم 74 بنواحي آقرادو بلدية بني شبانة في أقصى شمال غرب سطيف، خلف الحادث كحصيلة أولية وفاة شخص واحد (شاب) واصابة 16  آخرين بإصابات متفاوتة ليست بالخطيرة دون تضرر باقي الركاب، تم إسعاف وإجلاء كل المصابين إلى مستشفى بني ورثيلان والعيادة الصحية بني ورثيلان.

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