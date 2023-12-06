6 لاعبين محليين مرشحون للتواجد في القائمة الأولية “للكان”

أسبوعا قبل موعد إرسال قائمة الـ55 لاعبا للكاف

مع اقتراب الموعد المحدد من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الخاص بإرسال القائمة الأولية التي تضم 55 لاعبا، تحسبا لكاس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، التي يبقى يفصلنا عنها حوالي شهر فقط، بدأت الأنباء تتضارب بخصوص الأسماء التي ستتواجد في القائمة الأولية للمنتخب الوطني، حيث يدور الحديث عن 6 أسماء محلية تنشط في البطولة الوطنية ستكون ضمن هذه القائمة.

أصدرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الشهر الفارط، تعليمة طالبت فيها المنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية لكأس إفريقيا للأمم المقررة بكوت ديفوار بإرسال قائمة أولية أو موسعة تضم على الأكثر 55 لاعبا، وذلك 30 يوما قبل انطلاق الدورة النهائية. وأوضحت الهيئة الكروية القارية في بيانها، أن القائمة النهائية للمنتخبات، التي تم رفع عددها من 23 إلى 27 لاعبا، يجب أن تضم لاعبين متواجدين فقط ضمن القائمة الأولية التي يتم إرسالها مسبقا، قبل تاريخ 13 ديسمبر الجاري.

أقل من أسبوع واحد فقط يبقى يفصلنا عن تاريخ الـ 13 ديسمبر، وهو الموعد الذي حددته الكاف للمنتخبات المتأهلة إلى كأس إفريقيا التي ستنطلق في 13 جانفي 2024، لإرسال قوائمها الموسعة، ولا يزال لحد الآن الغموض يكتنف القائمة الأولية للمنتخب الوطني الجزائري، خاصة في ما يتعلق ببعض الأسماء.

في ذات السياق، يوجد نجم مولودية الجزائر، يوسف بلايلي من بين أبرز الأسماء التي يتطلع الجمهور الكروي الجزائري لعودتها من جديد إلى صفوف ” محاربي الصحراء” والمشاركة في “كان” كوت ديفوار، بالنظر لما يصنعه هذا الموسم في كل أسبوع مع مولودية الجزائر، الذي يسيطر ويتصدر بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

رغبة الجماهير في عودة بلايلي لم تأت من العدم، ولكن يبقى اللاعب السابق لأجاكسيو وبريست الفرنسيين، معادلة يصعب تعويضها في المنتخب الوطني، بعدما عجزت البدائل التي راهن عليها الناخب الوطني جمال بلماضي في تعويضه على الجهة اليسرى لهجوم الخضر، سواء سعيد بن رحمة الذي فقد مكانته، أم أمين غويري الذي لم يجد معالمه في هذا المنصب، في وقت يفضل عمورة اللعب كمهاجم حر على البقاء في الرواق.

وبحسب آخر التقارير الصحفية، فإن القائمة الموسعة للمنتخب الوطني ستضم 6 لاعبين محليين ينشطون في البطولة الوطنية، يتقدمهم النجم المثير للجدل، يوسف بلايلي، هداف البطولة الوطنية بـ10 أهدف وصاحب الـ6 تمريرات حاسمة.

إلى جانب يوسف بلايلي، يجمع عديد المتتبعين أن الحارس مبولحي سيكون أيضا من أبرز الأسماء التي ستزيّن القائمة الموسعة للمنتخب الوطني، طبعا بعد الثلاثي، ماندريا، زغبة وبن بوط، حيث ينتظر أن يضع المدرب بلماضي مبولحي كحل إضافي وهذا بناء على خبرته الكبيرة التي قد يكون بحاجة إليها في حالة تعرض احد الحراس الثلاثة لمكروه.

وبحسب ذات المصادر، فإن قائمة الـ 6 لاعبين محليين تضم ثلاثة ينشطون في مولودية الجزائر هم كل من يوسف بلايلي، سفيان بايزيد، ومحمد رضا حلايمية، بالإضافة إلى مدافع اتحاد الجزائر، زين الدين بلعيد، وحارس شباب بلوزداد رايس وهاب مبولحي، أما اللاعب المحلي السادس فهو حارس اتحاد العاصمة أسامة بن بوط.

يذكر، أن آخر أجل حددته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف” لإرسال القائمة النهائية لـ23 لاعبا زائد 4 إضافيين، سيكون عشرة أيام قبل موعد انطلاق البطولة المقررة من 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024.