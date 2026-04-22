6 لقاءات بِلا خسارة لِشبيبة القبائل

6 لقاءات بِلا خسارة لِشبيبة القبائل
افترق نادي أولمبيك أقبو وفريق شبيبة القبائل مساء الأربعاء، على نتيجة التعادل بِهدف لِمثله.

وتندرج هذه المباراة الجوارية المتأخّرة ضمن إطار الجولة الـ 18 لِبطولة القسم الوطني الأوّل “موبيليس”، واحتضن أطوارها ملعب “الوحدة المغاربية” بِبجاية، تحت إدارة حكم الساحة يوسف الطيب بودربال، وزميله لحو بن ابراهم لدى تقنية الفيديو.

وسجّل هدف “الكناري” المدافع مصطفى رزق الله بوط في الدقيقة الـ 47، رافعا رصيده إلى 3 أهداف في البطولة الوطنية. بينما وقّع هدف أولمبيك أقبو المهاجم توفيق عدادي في الدقيقة الـ 89، وهو الخامس له في المنافسة ذاتها.

ولم تنهزم شبيبة القبائل في سادس مباراة لها تواليا، بينما لم يفز أولمبيك أقبو في ثاني خسارة على التوالي.

وأمسى الأولمبيك في المركز الثالث بِرصيد 44 نقطة، في حين تشغل الشبيبة الرتبة السابعة بِمجموع 38 نقطة.

