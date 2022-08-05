6 ملفات جزائرية للتراث العالمي الإنساني على طاولة اليونسكو

ضمت القائمة الإرشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي لليونسكو 6 ملفات ملفات خاصة بالممتلكات الثقافية المادية الجزائرية، تمّ ترشيحها لتُدرج في التراث العالمي للإنسانية.

وحسب الإذاعة الجزائرية تضمّ هذه القائمة وفقا لاتفاقية 1972 أيضا ملفات “واحات الفقارة وقصور العرق الغربي الكبير” و”المواقع والأماكن والمسارات الأوغستينية بالمغرب العربي الأوسط” و”ندرومة ومنطقة ترارة” و”واد سوف” و”الضريحين الملكيين النوميدي والموريتاني والنصب الجنائزية لفترة ما قبل الإسلام وكذلك “حظيرة الأوراس ومراكز الواحات لأخاديد الروفي و القنطرة” .

وفي سجل الممارسات الحسنة أشارت منظمة اليونسكو إلى “برنامج تثمين مدينة بجاية التاريخية” وبرنامج التسيير المستدام للتراث العالمي الذي أطلق في قسنطينة في عام 2002 وبرامج لحماية وتطوير وترقية تقنيات البناء التقليدية في وادي ميزاب إضافة إلى البرامج المحلية حول التوعية والتعلم المحلية بكل من مدينتي جميلة وتلمسان.

وتزودت الجزائر منذ أكثر من عشرين سنة بأداة قانونية متمثلة في القانون 98-04 المتعلق بتحديد التراث الثقافي للأمة والقواعد العامة لحمايته والحفاظ عليه وتطويره مما يسمح بالتصنيف النهائي لمئات المواقع والممتلكات الثقافية في السجل الوطني والمحلي.