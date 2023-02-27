6 مناصب للجزائر في الاتحاد العربي للأسمدة

حصلت الجزائر على 6 مناصب في الاتحاد العربي للأسمدة، في إطار تجديد هياكل هذه المنظمة الدولية غير الحكومية لدورة 2023-2024.

وأسفر المؤتمر الدولي الـ29 الذي نظمه الاتحاد العربي للأسمدة بين 21 و23 فيفري بالعاصمة المصرية القاهرة، عن حصول إطارات مجمّع أسمدال التابع لسوناطراك على مناصب:

نيابة رئاسة اللجنة الزراعية،

عضوية اللجنة الاقتصادية،

عضوية اللجنة الفنية،

ونيابة رئاسة مجموعة عمل العلاقات العامة.

كما حصلت شركة فرتيال، وهي فرع في مجمع أسمدال، على عضوية اللجنة الزراعية. في حين عادت شركة سورفرت الجزائر بعضوية اللجنة الاقتصادية.

وأشاد مجمّع سوناطراك في بيان، بهذا “الإنجاز الأول من نوعه، من حيث تمثيل الشركات الجزائرية في هياكل الاتحاد، منذ تأسيسه سنة 1975”.

“ويأتي هذا بعد النجاح الباهر، الذي حققه المؤتمر الفني الدولي الـ34 بالجزائر في أكتوبر الماضي. في الوقت التي تعرف فيه صناعة الأسمدة بالجزائر قفزة نوعية، من خلال إطلاق مشاريع هيكلية، ستمكنها من تعزيز مكانتها في السوق الدولية”، يضيف البيان.

ويضمّ الاتحاد العربي للأسمدة، 100 شركة تمثّل ثلث إنتاج العالم من هذه المادة. وهو يعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.