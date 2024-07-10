6 منظمات وطنية تناشد الرئيس تبون الترشح للرئاسيات

بغية استكمال برنامجه الطموح لتحقيق أهداف الجزائر الجديدة

دعت ست منظمات وطنية، يوم الأربعاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل بغية “استكمال برنامجه الوطني الطموح لتحقيق أهداف الجزائر الجديدة”.

وفي بيان مشترك لها، ناشدت كل من المنظمة الوطنية للمجاهدين، المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين رئيس الجمهورية بـ”استكمال برنامجه الوطني الطموح، خدمة للوطن وأمانة الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار”.

وأوضحت هذه المنظمات أن دعوتها جاءت “قناعة منها بالمجهودات والاهتمامات النبيلة لرئيس الجمهورية وما قدمه في عهدته الأولى، تحقيقا لأهداف الجزائر الجديدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا الجانب المتعلق بالذاكرة الوطنية”.

وبالمناسبة، أكدت هذه المنظمات “التزامها بمرافقة رئيس الجمهورية في كل المحطات، تحقيقا للطموحات النبيلة والمشروعة لبناء الجزائر الجديدة”.