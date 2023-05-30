6 مواد غذائية غير صحية تضلل بها الشركات المستهلك

تلجأ شركات الأغذية إلى تضليل المستهلك لشراء منتجاتها عبر ملصقات تؤكد فيها أنها صحية وتخلو من مواد حافظة وصناعية، في حين أن الأمر غير ذلك.

وكثيرا ما تحاول هذه الشركات جذب المستهلكين من خلال تصنيفات باتت معروفة، مثل قليل الدهن، نباتي، خالي من الغلوتين، منخفض الكربوهيدرات.

ومجرد استخدام هذه العبارات على الملصقات، لا يعني أن تلك المواد أكثر صحة، ما يسبب مضاعفات صحية للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا معينا.

وفيما يلي قائمة بالمواد والأغذية الأكثر شيوعا التي تدّعى الشركات أنها صحية:

مشروبات الطاقة

بينما تقوم الشركات بتسويق مشروبات الطاقة، كطرق لتعزيز الطاقة والأداء الرياضي، فإن هذه المشروبات غير ضرورية لمعظم الناس.

ويمكن أن تحتوي أيضا هذه المشروبات على نسبة عالية من المكونات مثل،السكر والألوان الاصطناعية وكميات كبيرة من المنبهات، مثل الكافيين.

أطعمة خالية من الغلوتين

يتم تصنيف بعض الأطعمة على أنها خالية من الغلوتين، لكن ذلكلا يعني بالضرورة أكثر صحة من الأطعمة المحتوية على الغلوتين.

تحتوي بعض الأطعمة والحلويات المصنعة على الغلوتين بنفس القدر، إن لم يكن أكثر، من السعرات الحرارية والسكر المضاف مثل الوجبات الأخرى، وفقا لموقع healthline.

أطعمة قليلة الدسم أو الخالية من الدهون

لا تعني عبارة “خال من الدهون” أو “قليل الدسم” دائمًا أنه جيد أو أفضل كما يعتقد الناس.

أولا: الدهون جزء أساسي من نظام غذائي صحي متوازن.

ثانيا: عندما يتم تقليل الدهون أو إزالتها، قد يضيف المصنعون السكريات أو العصائر أو المحليات الصناعية لتعزيز النكهة، مما يسبب مشاكل صحية.

عصير طبيعي

كثير من الناس ينخدعون بعبارة “عصير طبيعي”على العبوة، خاصة عندما يكون العصير كثيفا، لكن الحقيقة أنه يتم إضافة مكثفات ليبدو هكذا.

المارغرين

تعتبر المارغرين من الأنواع الصحية وبديلة الزبدة لأنها مصنوعة من الزيوت النباتية، لكن المارغرين هي تقليد اصطناعي للزبدة.

لعلمك، تمر الزيوت الموجودة في المارغرين بعملية الهدرجة، مما يؤدي إلى إنتاج الدهون المتحولة، وكلما زادت صلابة المارجرين زادت نسبة الدهون المتحولة التي تحتوي عليها.

الأطعمة الخالية من الكوليسترول

يجذب العديد من مسوقي المواد الغذائية المستخدمين بعلامة “منخفضة أو معدومة الكوليسترول” على المنتجات الغذائية، بل إن بعض هذه المنتجات تعتمد على مصدر نباتي.

من الناحية الصحية. أولاً: عادة ما تصنع الكوليسترول في الكبد أكثر مما تحصل عليه من الأطعمة.

وثانيا: إذا كان الطعام منخفض الكوليسترول، فهذا لا يعني أنه صحي، قد لا يزال يحتوي على مكونات ضارة أخرى مثل الدهون المتحولة أو الكثير من السكر، بحسب موقع en.fitnessyard.