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الجزائر

6 مواقع لبناء وتصليح سفن الصيد خلال سنة 2023

الشروق أونلاين
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6 مواقع لبناء وتصليح سفن الصيد خلال سنة 2023
ح.م
سفينة صيد جزائرية الصنع

ستدخل حيز الخدمة خلال سنة 2023، 6 مواقع لبناء وإصلاح سفن الصيد، حسب ما أعلن عنه مسؤول بالوزارة.

وأكد مدير مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الصيد عبد الرحمان هنتور دخول 6 مواقع لإنشاء وإصلاح السفن حيز الخدمة في سنة 2023.

وأوضح هنتور في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن مواقع بناء وإصلاح سفن الصيد المزمع إطلاقها ستكون في تلمسان، الشلف، بومرداس وعنابة، وهذا من أجل تعزيز إنتاج الصيد في أعماق البحار.

وخلال ترؤسه لمجلس الوزراء الأخير أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات بضرورة تشجيع مؤسسات سفن الصيد على رفع معدلات الانتاج.

كما شجع الرئيس مؤسسات سفن الصيد على رفع معدلات الانتاج، “موجها وزيري الداخلية والنقل للتنسيق من أجل تسهيل توسيع هذه المؤسسات لمساحاتها في الموانئ”.

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