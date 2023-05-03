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الجزائر

6 نساء ضمن شبكة مختصة في النصب عن طريق السحر بالشراقة

الشروق أونلاين
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6 نساء ضمن شبكة مختصة في النصب عن طريق السحر بالشراقة
ح.م

أطاحت شرطة الشراقة بالعاصمة بشبكة إجرامية مختصة في النصب والإحتيال عن طريق ممارسة  السحر والشعوذة.

وحسب بيان للأمن، فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الشراقة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية عن قضية النصب والاحتيال عن طريق ممارسة أعمال السحر والشعوذة بإستعمال مصاحف شريفة مع حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع.

وبعد تنفيذ إذن بالتفتيش أسفرت العملية عن إيقاف عناصر الشبكة المتكونة من 11 شخص منهم 6 نسوة تتراوح أعمارهم مابين 23 و60 سنة، مع حجز كمية من المؤثرات العقلية، ومبلغ مالي مقدر بـ 99.000 سنتيم بالعملة الوطنية.

كما تم العثور عرضيا على أدلة تثبت استغلال المنزل كوكر لأعمال العرافة وطقوس السحر متمثلة في: دمى بلاستيكية، أعمدة شموع، مطحنة نحاسية قديمة، مطحنة يدوية خشبية، أعشاب غير محددة النوع، كمية كبيرة من مادة الرصاص، ملابس داخل أكياس بلاستيكية مبللة، مجموعة معتبرة من الصور الفوتوغرافية لأشخاص غرباء، ثلاث مطابخ أرضية و03 مصاحف قرآنية.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم عن القضية المذكورة أعلاه أمام النيابة المختصة إقليميا. يؤكد المصدر ذاته.

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