60 ألف إعانة مالية من صندوق “أفانبوس” لصيغة السكن الريفي

أكد المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أفانبوس” ياسين طبال، أن الصندوق سيمنح ما مجموعه 60 ألف إعانة مالية غير قابلة للاسترداد في إطار صيغة السكن الريفي بغلاف مالي يصل 30 مليار دج.

وأضاف طبال خلال نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية، أن هذا يدخل ضمن العملية الجارية لتلقي طلبات الاستفادة، مضيفا أن من بين الشروط الا يتجاوز دخل الاسرة 6 مرات الاجر الوطني الأدنى المضمون وان يكون مقرر الاستفادة من الاعانة الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للسكن مؤرخا بعد جانفي 2016.

وتابع المتحدث أنه يشترط وجوب حصول المستفيد (العامل أو المتقاعد) على الشطر الثاني من إعانة الصندوق الوطني للسكن وأن تكون البناية المعنية لا تزال في طور الانجاز.

أما عن الدورة الثانية من ذات العملية فهي مبرمجة خلال السنة الجارية بعد الانتهاء من الدفعة الأولى من العملية، يقول المدير العام للصندوق.

وحسب توضيحات طبال فإن صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية يتكفل بحصة من الإعانات تغطي ثلاث صيغ، وهي الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي والسكن الترقوي المدعم تتراوح من 20 الى 25 الف اعانة سنويا.

وأكد أيضا أن رقمنة العملية “بفتح التسجيل عبر المنصة الالكترونية يضمن شفافية معالجة الملفات وكل تصريح كاذب يعاقب عليه القانون”، لافتا في السياق ذاته أن المنصة تسمح لكل المستفيدين من البناء الريفي من العمال الأجراء والمتقاعدين التسجل خلال فترة ثلاثين يوما بكل أريحية مع تفادي الطوابير”.

وقد وضع الصندوق المنصة الالكترونية /https://aide-rurale.fnpos.dz ليتم من خلالها وبشكل حصري تقديم طلبات الاستفادة.