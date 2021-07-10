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الأولوية لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة

60 ألف حاج من 150 دولة هذا العام

ق.و
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60 ألف حاج من 150 دولة هذا العام

أعلنت وزارة الحج والعمرة إصدار تصاريح الحج اللازمة لـ60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، الذين انطبقت عليهم الاشتراطات والمعايير الصحية والتنظيمية لحج هذا العام، حيث كشفت الوزارة أن الحجاج يمثلون 150 دولة، عكس ما نشر مؤخرا بأن عدد الجنسيات هو 120.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط أن أعداد المسجلين عبر المسار الإلكتروني لحج هذا العام وصلت إلى 558,270 ألف حاج في المرحلة الأولى من التسجيل، وانتهت يوم الخميس 28 من ذي القعدة باستكمال جميع بيانات حجاج هذا العام، وكانت الأولوية لمن لم يسبق لهم أداء مناسك الحج، وحسب الفئات العمرية.

ودعت الوزارة عموم المؤهلين الذين صدرت لهم تصاريح حج هذا العام إلى ضرورة مراجعة أقرب مركز لقاح فيروس كورونا لأخذ الجرعة الثانية، دون حجز موعد مسبق، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية. وأوضحت الوزارة أنه سيتم استقبال الحجاج خلال يومي 7 و8 من ذي الحجة في 4 مراكز للاستقبال، ليتم بعد ذلك نقلهم إلى الحرم المكي الشريف بواسطة حافلات لأداء طواف القدوم قبل التوجه للمشاعر المقدسة.

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