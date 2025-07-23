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جواهر

60 ألف دولار مقابل ابنته.. جريمة تهز العراق!

جواهر الشروق
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60 ألف دولار مقابل ابنته.. جريمة تهز العراق!

تمكنت الشرطة العراقية من القبض على رجل حاول أن يبيع ابنته مقابل مبلغ كبير، وهي الحادثة التي أثارت استياء واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل.

ومن خلال متابعة ونصب كمين محكم، تمكنت قوة أمنية تابعة للرصافة من إنقاذ طفلة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات من مصير مجهول بعد أن خطط والدها لبيعها مقابل مبلغ 60 ألف دولار، وفقا لموقع “شفق” العراقي.

الحادثة جرت في إحدى مناطق شرقي العاصمة بغداد”، تم على إثرها اعتقال الأب تمهيدا لمحاكمته في جريمة محاولة بيع ابنته التي ولدت عام 2015، ولم يتم الكشف عن الجهة التي كانت ستشتري الطفلة ولا دوافع طرفي عملية البيع والشراء الصادمة، بحسب موقع ” 24″.

يذكر أن الأجهزة مكافحة الجريمة المنظمة أحبطت في ماي الماضي، محاولة زوجين بيع طفلتهما الرضيعة في محافظة ديالى العراقية.

وأثارت هذه الحادثة استنكارا كبيرا بين العراقيين، خاصة وأنها ليست الأولى من نوعها في العراق، وسط دعوات لإنشاء دور رعاية حكومية للأطفال الذين يتعرضون للتعنيف أو التهديد من ذويهم.
ولم تستغرب فاطمة الاوسي من هذه الحوادث، واعتبرت أن “الشيطان لعب بعقولهم وخيم الظلام”.

وكتب الحوفي معلقا على الحادثة: “هذه هي ديمقراطية أمريكا التي توعد بها العالم العرب لكي ينقلب على حكام ويخرب بلاده”.

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