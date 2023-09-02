60 ساعة تكوين لأساتذة الانجليزية بالابتدائي

برنامج مكثف لتأهيلهم لتدريس تلاميذ الرابعة

أفرجت وزارة التربية الوطنية من خلال المفتشية العامة للتربية الوطنية، عن التوزيع الزمني للتكوين التأهيلي للأساتذة الجدد والذين ستسند لهم أقسام الرابعة من التعليم الابتدائي، إذ سيتلقون دروسا تكوينية مكثفة في سبعة مقاييس كاملة وستوزع على عدة حصص، وذلك ابتداء من تاريخ 7 سبتمبر الجاري إلى غاية 14 منه.

وأوضح الجدول المتضمن التوزيع الزمني للتكوين التأهيلي التهيئي لأساتذة المدرسة الابتدائية المتعاقدين لمادة اللغة الانجليزية والبالغ عددهم 4144 أستاذ موزعين عبر كافة مدارس الوطن، بأنهم سيتلقون 60 ساعة تكوين ستوزع على 30 حصة دراسية طيلة أيام الأسبوع بدءا من السبت إلى غاية الخميس مع إسقاط أيام الجمعة فقط.

وورد في نفس الجدول التوضيحي بأن الأساتذة المتخصصين في مادة اللغة الانجليزية، سيتلقون دروسا تكوينية في سبعة مقاييس، ويتعلق الأمر أولا بمقياس “علم النفس” والذي سيبرمج في عشر ساعات وتوزع على خمس حصص، علاوة على برمجة مقياس “التخطيط” في عشر ساعات وتوزع على مدار خمس حصص دراسية، فضلا عن برمجة مقياس “تعليمية اللغة الانجليزية” في 12 ساعة كاملة وتوزع على ست حصص.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم برمجة دروس تكوينية في مقياس “المناهج”، بحجم ساعي يقدر بأربع ساعات، وتوزع ساعاته على حصتين اثنتين، فيما يتم تنظيم مقياس “التقويم” في ثماني ساعات وتوزع على أربع حصص، فضلا عن برمجة حصص دراسية في مقياس “التشريع المدرسي” في ثماني ساعات وتوزع على أربع حصص، إلى جانب برمجة مقياس “تقنيات تسيير القسم والممارسة البيداغوجية” في ثماني ساعات توزع على أربع حصص.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية قد صادقت مؤخرا على الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية لتوسيع تدريس اللغة الإنجليزية إلى أفواج السنة الرابعة من التعليم الابتدائي خلال السنة الدراسية المقبلة 2023/2024، إذ أقرت تكليف أساتذة التخصص بمهمة تدريس 12 فوجا تربويا عبر أكثر من مدرسة ابتدائية، شريطة الالتزام بحجم ساعي يقدر بـ90 دقيقة أسبوعيا، ويوزع على حصتين دراسيتين ذات 45 دقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار معيار “الجوارية” في توزيع المربين على مؤسسات عملهم، بغية تسهيل تنقلهم وكذا لتجنب التغيبات وسطهم.