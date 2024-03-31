60 طالب طب يحفظون القرآن الكريم في أم البواقي

تحت شعار الطبيب الحافظ

اختتمت مسابقة حفظ كتاب الله بجامعة العربي بن مهيدي بمدينة أم البواقي، بمشاركة 60 متسابقا ومتسابقة من حفظة القرآن، وهي المسابقة التي حملت شعار الطبيب الحافظ، تم ذلك خلال نهاية الاسبوع، تزامنا والشهر الكريم، الذي أنزل فيه القرآن، وقد أشرف على تنظيم هذه المسابقة مديرية النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية.

المسابقة تمثلت في اختيار أفضل حافظ لكتاب الله من طلبة الطب قراءة وتلاوة، وترتيلا، من حفظة الستين حزبا وحفظة نصف كتاب الله قراءة وتلاوة، وترتيلا ونفس الاجراء بالنسبة لحفظة 10 أحزاب إلى غاية حفظة ثلاثة أحزاب حفظا وتلاوة، وترتيلا.

وشكلت اللجنة من الإمامين الأستاذين الشافعي لطرش رئيسا للجنة التحكيم المشكلة من الإمام الأستاذ خالد سنوسي والرئيس الفرعي للنشاطات العلمية والثقافية والرياضية لملحقة الطب، الذين أشرفوا على فعاليات هذه المسابقة، أين تم اختيارهم لثمانية حافظا وحافظة لكتاب الله كله أو نصفه، باعتماد عدة معايير ومقاييس تم وفقها اختيار الأفضل منهم، أين عادت المرتبة الأولى لثمانية من المتسابقين والمتسابقات الذين تحصلوا على أفضل النتائج، بحسب كل صنف من الحافظ لستين حزبا وإلى ما دون ذلك.

وقد حضر المسابقة عدد معتبر من الطلبة والطالبات من ملحقة الطب، جاؤوا مشجعين لزملائهم وزميلاتهن، كما أشادت لجنة التحكيم بكل المتسابقين، معتبرة التنافس في امتلاك ناصية حفظ كتاب الله حفظا وتلاوة تستحق التقدير والتبجيل، بالإضافة إلى كونها وسيلة لحفظ كتاب الله حفظا وتلاوة وتدبرا.

أعضاء اللجنة أعجبوا أيما إعجاب بالمستوى الذي قدمه المشاركون، في هذه المسابقة، بالإضافة إلى ما قدموه في جانب التلاوة، والترتيل التي ستتطور بحسب أعضاء اللجنة، مع الوقت بعد التمكن والتحكم في أساليب وأحكام التلاوة، كما وجهت لهم توجيهات قيمة من الإمامين الأستاذين خالد سنوسي والإمام الشافعي لطرش .