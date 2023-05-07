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اقتصاد

60 مؤسسة ناشئة ومصغّرة في المدرسة العليا لعلوم البحر (فيديو)

ي.ك
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60 مؤسسة ناشئة ومصغّرة في المدرسة العليا لعلوم البحر (فيديو)
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المدرسة العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الأحد، عن استحداث 60 مؤسسة ناشئة ومصغرة في مجال استغلال المنتجات البحرية بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل.

وأشاد الوزير بالجهود التي يبذلها طلبة المدرسة في توفير ما يحتاجه المجتمع، حيث قال: “من بين 105 مشروع تخرج، ستوجه 60 منها نحو استحداث مؤسسات ناشئة ومصغرة في مجال استغلال المنتجات البحرية”.

وأكد الوزير كمال بداري أن هذه المنتجات البحرية سيتم تحويلها إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق، وبالتالي توفير مناصب شغل وكذا الاستجابة لرهانات الأمن الغذائي، يقول ذات المتحدث.

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