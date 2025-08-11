60 مليون عملية دفع إلكتروني سنويا عبر “بريدي موب”

15 مليون بطاقة ذهبية متداولة... وزير البريد يكشف بالأرقام:

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أن 70 بالمائة من عمليات الدفع الإلكتروني بالبطاقة “الذهبية” في الجزائر تتم عبر تطبيق “بريدي موب ” بمعدل يقارب 60 مليون عملية سنويا، مؤكدا أن عدد البطاقات النقدية “الذهبية” التابعة لـ”بريد الجزائر” تجاوز حاليا 15 مليون بطاقة، مقابل 5 ملايين بطاقة فقط سنة 2020.

وفي رد كتابي على سؤال النائب عبد الوهاب يعقوبي، أشار الوزير إلى أن نهائيات الدفع الإلكتروني (TPE) تمثل إحدى الوسائل المعتمدة في الجزائر، إلى جانب الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، وتطبيق “بريدي موب”، والدفع على الخط، وأضاف أن التوجهات العالمية الحديثة تفضّل بشكل متزايد الوسائل الأخيرة، نظرا لمرونتها وسهولة استخدامها وتنوع الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وبيّن الوزير أن تطبيق “بريدي موب”، الذي يضم حاليا أكثر من 5 ملايين مشترك، يعرف إقبالا متصاعدا بفضل تعدّد خدماته، على غرار تعبئة الهاتف النقال، ودفع فواتير “اتصالات الجزائر”، وتعبئة الإنترنت الثابت، وتسديد فواتير الماء والكهرباء، حيث أصبح أداة أساسية لإنجاز المعاملات اليومية عن بعد من دون الحاجة للتنقل، مما ساهم في تقليل الضغط على مراكز البريد.

وتوقف زروقي عند البنية التحتية الرقمية المعتمدة، موضحا أن منصة “بريد الجزائر” النقدية الرقمية تعد منظومة مؤمّنة وفعالة، قادرة على إنجاز مختلف العمليات المالية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مع توفير مستوى عال من الحماية لمستخدميها وضمان انسيابية المعاملات.

كما أشار إلى أن عملية تعميم الدفع الإلكتروني تمثل محورا أساسيا في مخطط العمل القطاعي، الذي يندرج ضمن خارطة الطريق الحكومية المسطّرة لهذا الغرض. ويقوم هذا المخطط على ثلاثة محاور رئيسية، يقول الوزير، تطوير الحلول الرقمية وخدمات الدفع، توسيع شبكة البطاقات النقدية، وتكثيف الحملات التحسيسية لتشجيع المواطنين على اعتماد الدفع الإلكتروني.

ولفت الوزير إلى أن الإنتاج والتوزيع المكثف للبطاقات النقدية “الذهبية” خلال السنوات الأخيرة ساهم في رفع عددها إلى أكثر من 15 مليون بطاقة حاليا بعد أن لم يكن يتجاوز 5 ملايين بطاقة سنة 2020، وهو ما يمثل قفزة معتبرة في ظرف وجيز، كما أشار إلى أهمية الجانب التحسيسي في تعريف المواطنين بمزايا الدفع الإلكتروني ودوره في تسهيل المعاملات وتقليص استخدام السيولة النقدية.

وختم زروقي دعوته للنائب عبد الوهاب يعقوبي لزيارة هياكل مؤسسة “بريد الجزائر” المعنية بالدفع الإلكتروني، بهدف الإطلاع الميداني على المجهودات المبذولة، والتعرّف على المؤشرات المحققة والإمكانات المتوفرة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، انتقد النائب عبد الوهاب يعقوبي، عبر صفحته الرسمية على موقع “الفايس بوك”، جواب الوزير، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم أي أرقام دقيقة حول حجم المعاملات التي تمت عبر نهائيات الدفع الإلكتروني، واكتفى بالتركيز على الأرقام المتعلقة بخدمة “بريدي موب”، وهو ما اعتبره النائب ابتعادا عن جوهر سؤاله الكتابي.