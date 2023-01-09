600 ألف ترشيح للمنافسة على 6010 مقعد للدكتوراه

انتهاء فترة الطعون والإعلان عن المقبولين 12 جانفي

بلغ عدد المترشحين للدكتوراه للسنة الجامعية 2022-2023 أكثر من 185 ألف مترشح، فيما وصل عدد الترشيحات 600 ألف باحتساب إمكانية الترشح في أكثر من جامعة واحدة إلى غاية أربع جامعات، إذ يتنافس المترشحون على 6010 مقعد بيداغوجي .

وأكدت مديرة التكوين في الطور الثالث (الدكتوراه)، رشيدة بوعلوش، في تصريح لـ”الشروق”، على أن مرحلة الطعون انتهت الاثنين صباحا، فيما ستعلن القائمة النهائية للمترشحين يوم 12 جانفي الجاري، وهذا بعد دراسة الطعون من قبل لجان وفرق التكوين المختصة التي ستراعي في القبول مواءمة الشهادة ومطابقتها مع الشعبة المفتوحة وتقييم بيداغوجي يخص اكتمال الملف الإداري والشهادات المقدمة من قبل المترشح، لإجراء المسابقات في الفترة من 15 جانفي إلى 15 فيفري المقبل.

وبلغة الأرقام، كشفت ذات المسؤولة بأن عدد المترشحين لمسابقة الدكتوراه لسنة 2023 وصل أكثر من 185 ألف مترشح من الحائزين لشهادة ماستر، وشهادة مهندس ومهندس معماري وخريجي المدارس العليا للأساتذة وتخصص البيطرة، فيما بلغت الترشيحات المعبر عنها من قبل الطلبة حوالي 610 آلاف، إذ يحق لنفس المترشح أن يجتاز المسابقة في أربع جامعات شريطة أن تكون الشعبة موائمة ولا تكون مبرمجة في نفس اليوم.

ويتنافس المترشحون حسب ما أكدته مديرة التكوين في الدكتوراه على حوالي 6010 مقعد بيداغوجي تم فتحه ضمن 91 مؤسسة تعليم عالي مؤهلة، منها 53 جامعة، و8 مراكز جامعية، ومدارس عليا، والتي تم تأهيلها وفقا للتصور الجديد للدكتوراه المبني على أولويات البحث وعلاقتها بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي، فيما ستجرى المسابقة الكتابية عبر مؤسسات التعليم العالي المعنية في الفترة المسائية على الساعة الواحدة زوالا عن طريق امتحانين كتابيين، يتم التقييم فيها بعلامة من صفر إلى عشرين، وتعد بطريقة تسمح بالتأكد من قدرات المترشح وكفاءاته لاسيما من حيث التحكم في المعارف والتلخيص والتحليل والحسن النقدي، وكذا قابليته للانخراط في مشروع بحث تكلف لجنة التكوين في الدكتوراه بالإشراف على عملية إعداد مواضيع الامتحانات وعملية التصحيح.

تجدر الإشارة إلى أن النتائج النهائية للمسابقة ستصدر بعد مصادقة الهيئات العلمية المؤهلة في أجل ثلاثة أيام كأقصى حد من تاريخ إجرائها، على أن يتم تسجيل المترشحين المقبولين لدى مؤسسة جامعية واحدة عبر “بروغرس”، خلال خمسة عشر يوما الموالية للإعلان الرسمي عن النتائج النهائية.