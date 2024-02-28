600 شخص ضحية شركة وهمية للاستثمارات المالية

درك العاصمة يطيح بأفرادها ويحجز 13 مركبة فاخرة و5 ملايير

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية الجزائر من الإطاحة بشبكة إجرامية تدير شركة وهمية في الاستثمارات المالية، احتالت على أزيد من 600 شخص، حسب ما أورده، الأربعاء، بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح المصدر ذاته أنه “بناء على معلومات تحصلت عليها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس، مفادها وجود شركة وهمية تحت اسم مجمع إيفرساي متخصصة في الاستثمارات المالية، توهم ضحاياها خلافا للقانون، بأنها شركة بنكية تبيع الأسهم والاستثمار المالي والعقاري وتستثمر أموال المواطنين مقابل فوائد مالية معتبرة”.

وقد قامت هذه الشبكة الإجرامية – مثل ما أشار إليه البيان – بـ”إيهام المستثمرين بوجود فوائد وعائدات مالية جراء استثمار أموالهم في مشاريع وهمية بنسب معينة، كما أنها عمدت للترويج لنشاطها عبر منشورات إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال انتهاج أسلوب هرمي تسلسلي للإيقاع بضحاياها والاحتيال عليهم وإيهامهم بتحصيل فوائد ومبالغ مالية خيالية”، حيث “فاق عدد ضحاياها 600 شخص قاموا بإيداع أموالهم لديها”.

وإثر ذلك، تمت مباشرة التحريات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، حيث “تم وضع خطة محكمة للإيقاع بعناصر هذه الشركة الوهمية ووضع حد لنشاطها”، وهي العملية التي مكنت من “توقيف ثلاثة مدبرين رئيسيين، من بينهم امرأة وحجز 13 مركبة فاخرة ودراجة نارية ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقارب 5 ملايير سنتيم”.

كما تضمنت المحجوزات أيضا “طقم من المعدن الأصفر بوزن 61.38 غرام، 837 ملف خاص بالعقود المبرمة مع الزبائن، 10 أختام مختلفة الأحجام والأشكال، 3 آلات حاسبة إلكترونية ذكية لعد للنقود، أجهزة إعلام آلي، 21 هاتفا نقالا ذكيا، صكوكا بريدية، دفاتر وبطاقات بنكية بالإضافة إلى يخت نزهة مجهز، علاوة على عتاد وأثاث خاص بـ6 شقق كانت تستغل لإبرام العقود”.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتهم “النصب والاحتيال، تبييض الأموال، مخالفة التشريع الخاص بسوق المال والبورصة، التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تهم أخرى”، وفقا لنفس المصدر.