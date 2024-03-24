600 كشاف يتنافسون على ترتيل القرآن بجامع الجزائر

في إطار تشجيع الكشافين على حفظ وترتيل القرآن وربطهم بالمساجد، وباعتبار الكشافة الإسلامية الجزائرية أول جمعية ومنظمة وطنية، نظمت المحافظة الولاية للجزائر العاصمة السبت المسابقة الولائية الكبرى للقرآن الكريم، طبعة القائد فريد شينون، رحمه الله، بالتنسيق مع جامع الجزائر، على مستوى جامع الجزائر، حيث شهدت المسابقة مشاركة واسعة جدا بمشاركة أزيد من 600 مشارك لمختلف الأقسام الفنية من الفتية والمرشدات يمثلون 60 فوجا كشفيا، و100 قائد وقائدة، وكذا مشاركة مشرفة لأمهات فوج الفلاح الجزائر الوسطى.

الافتتاح الرسمي للمسابقة الولائية الكبرى للقرآن الكريم في مرحلتها التصفوية، عرف حضور وإشراف المحافظ الولائي السيد أمين مناصرية، الذي أثنى على الجهود المبذولة من قبل جميع القائمين على المسابقة، مؤكدا على أهمية مثل هذه النشاطات في تعزيز التمسك بالقرآن الكريم، وغرس القيم الأخلاقية والدينية في نفوس الأجيال، وكذا إشراف أعضاء مكتب المحافظة الولائية، في أجواء إيمانية روحانية رائعة.

وتعكسُ هذه المشاركة حرص الكشافة الإسلامية الجزائرية الدائم على نشرِ محاسن القيم الدينية خاصة وتزامن هذه المبادرة مع الشهر الفضيل موسم الذكر الحكيم.