600 متربص يظفرون بمناصب في مصنع “فيات” بوهران

تلقوا تكوينا متخصصا

كشف، الثلاثاء، والي وهران، سعيد سعيود، عن التحاق 600 متربص في وهران، بمصنع “فيات”، مباشرة بعد تلقيهم التكوين الخاص بصناعة السيارات في المعهد الوطني المتخصص بالسانيا، تحت إشراف المجمع الإيطالي “ستيلانتيس” لتركيب السيارات المتواجد بالمنطقة الصناعية بطافراوي بشرق وهران، تجسيدا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التكوين المهني ممثلة في مديريتها بوهران والشريك الإيطالي.

وقال سعيود لوسائل الإعلام المحلية، على هامش زيارة قادته إلى المعهد الوطني المتخصص بالسانيا، الذي يشرف على دورات تكوينية لفائدة 600 شاب في تخصص صناعة السيارات، إنه فور انتهاء تكوين المتربصين بهذا المعهد، الذين يتلقون تكوينا تطبيقيا في مجال صناعة السيارات، سيتم توظيفهم المباشر في المصنع الإيطالي بمنطقة طافراوي، مضيفا أن الدولة الجزائرية حريصة كل الحرص على ضمان حقوقها الكاملة في توفير اليد العاملة المحلية في هذا المصنع، كما أن هناك التزامات رسمية للمجمع الإيطالي بتوظيف العدد ذاته من الشباب الجزائريين في ولاية وهران تحديداً.

وأشار المتحدث إلى أهمية هذا التكوين التطبيقي، من منطلق أن كافة المتكونين سيدمجون في مناصب عمل دائمة على مستوى هذا المصنع، الذي سيباشر إنتاجه الرسمي في نهاية شهر ديسمبر بخروج أول سيارة مُصنعة من علامة “فيات”، تنفيذا لاتفاقية إطار، تم إبرامها بين وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ومجموعة “ستيلانتيس” العملاقة للسيارات، التي تقضي بإنشاء مصنع خاص بالعلامة في ولاية وهران، بطاقة إنتاج تصل إلى 60 ألف مركبة سنوياً.

كما باشر مجمع “ستيلانتيس”، رابع عملاق عالمي في صناعة السيارات، تجسيدا للاتفاقية المبرمة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا “محمد بوضياف” بإيسطو، إجراءات فتح 25 منصب شغل لخريجي معهد التقنيات التطبيقية بجامعة إيسطو، على أن تستمر عملية توظيف كوادر الجامعة، تزامنا مع دخول المصنع حيز الخدمة في شهر ديسمبر.

واستفاد ذات المعهد، في الفترة الأخيرة، من هبة لـ3 أنواع من سيارات المجمع الإيطالي “ستيلانتيس”، موجّهة للجانب التطبيقي بغرض تسهيل مهمة عمل الأساتذة في اختصاص الصيانة الصناعية وتكنولوجيا السيارات بمعهد “إيستا”، من أجل تعزيز المعارف والمكاسب العلمية لدى الطالب.

وكان والي وهران، أعلن يوم الخميس الماضي، أن مصنع “فيات”، الذي يتم إنشاؤه حاليًا في منطقة طفراوي، سيتم تسليمه قبل نهاية شهر أكتوبر، لتوفير كامل التسهيلات للشريك الإيطالي بإنتاج أول سيارة من هذا المصنع في نهاية ديسمبر 2023.

ويتربع مصنع سيارات “فيات” الكائن في بلدية طفراوي، على وعاء عقاري مساحته 40 هكتارا، وآخر مجاور بـ80 هكتارا يخصص لتوطين الموردين المحليين وشركات المناولة، بطاقة إنتاجية أولية تقدّر بـ60 ألف سيارة سنويا، اعتبارا من العام الأول، لتصل إلى 90 ألف مركبة سنوياً فيما بعد.