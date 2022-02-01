600 مشجع مصري أمام الكاميرون

أخبار الكان

رسالة من حكيمي للجماهير المغربية

وجه أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان، رسالة اعتذار إلى جماهير بلاده، عقب الهزيمة أمام منتخب مصر. وودع منتخب المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية، من الدور ربع النهائي، الأحد، بعد الهزيمة أمام مصر بهدفين لهدف. وكتب حكيمي عبر حسابه على “تويتر”: “فخور جدًا بقتالية المجموعة في كأس أفريقيا”. وأضاف: “من الصعب جدًا تقبل مرارة الإقصاء، لكننا سنواصل الصراع من أجل إرضائكم وتحقيق نتائج توازي انتظاراتكم”. وأتم: “الآن نحتاج دعمكم أكثر من أي وقت مضى لضمان مقعد في المونديال، ديما المغرب”. ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب مع الكونغو الديمقراطية، في الدور النهائي لتصفيات كأس العالم، في شهر مارس المقبل.

توهج صلاح ضمن أسباب أسقطت المغرب في فخ الفراعنة

توقف قطار منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا عند محطة الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام مصر (2-1) في ملعب أحمد أهيدجو. وسجل لمنتخب مصر محمد صلاح ومحمود تريزيجيه، بينما سجل للمغرب سفيان بوفال من ركلة جزاء.

وراهن وحيد خليلوزيتش مدرب الأسود على تغييرات في تشكيلته، من أجل مفاجأة خصمه، لكن هذه التغييرات لم تقدم أي إضافة، بل زادت من ضعفه، حيث فاجأ المتتبعين بإشراك برقوق والحدادي كأساسيين، ولم يقدما الإضافة للأسود.

وكان مقررا أن يعتمد على مايي الذي يتواجد في أفضل حالاته، لكنه فضل الاحتفاظ به في الاحتياط، كما أن التغييرات التي قام بها في الشوط الثاني والشوطين الإضافيين كانت دون إضافة.

ولم ينجح خليلوزيتش مثلما وعد بوضع الخطة التي سيحدّ بها من خطورة محمد صلاح نجم المنتخب المصري. وكان مهاجم الفراعنة حاسما في فوز منتخب بلاده، حيث سجل هدف التعادل كما كان صاحب التمريرة الحاسمة، التي منحت الهدف الثاني للمنتخب المصري. ووفقا لذلك فقد فشل مدرب الأسود في الوفاء بوعده، بعدما ترك الفرصة لمحمد صلاح للتألق وقيادة فريقه نحو المربع الذهبي للبطولة القارية.

وكان خليلوزيتش يعول على مجموعة من اللاعبين الذين يعتبرون من مفاتيح المنتخب المغربي، لكنهم خالفوا كل التوقعات ولم يكونوا في الموعد. ولم يكن بوفال والنصيري والحدادي، الثلاثي الهجومي في قمة العطاء، ووجد صعوبة كبيرة في فرض أسلوبه، بدليل أن مرمى المنتخب المصري لم يهدد كثيرا طيلة أطوار المباراة.

وانتصر كارلوس كيروش مدرب مصر في خطته على خليلوزيتش، وكان المنتخب المصري الأفضل داخل أرضية الملعب. وسمح تراجع المنتخب المغربي بعد تسجيل الهدف المبكر، للمنتخب المصري بالسيطرة على اللقاء. وعرف كيروش كيف يحدّ من خطورة نجوم الأسود، خاصة الجبهة اليمنى، التي يشغلها أشرف حكيمي، وباستثناء ركلة الجزاء التي اصطادها في بداية المباراة، فإنه لم يجد أمامه المساحات، بسبب الأسلوب التكتيكي المحكم الذي لعب به كيروش.

الاتحاد المغربي يوضح تفاصيل أزمة لقاء مصر والمغرب

كشف محمد مقروف، المتحدث الإعلامي للاتحاد المغربي لكرة القدم، تفاصيل الأزمة التي نشبت بين منتخبي مصر والمغرب، بعد مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال مقروف: “غير صحيح ما تردد بشأن تعرض فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي للاعتداء”. وأضاف: “لكن أثناء الطريق للدخول إلى غرفة خلع الملابس، تلفظ أحد مساعدي كيروش ببعض الكلمات تجاه عدد من لاعبي المغرب، الذين كانوا في طريقهم للغرفة، فاندلعت الأزمة وتدخل لقجع”. وتابع: “لقجع قال لمساعد كيروش: لماذا تسب اللاعبين؟ وحدثت مناوشات، لكن لم يلمسه أحد”. وختم: “كيروش ومساعده وأحد أعضاء الاتحاد المصري جاؤوا إلى لقجع، وقدموا اعتذارا عما حدث، وانتهى الأمر”. ونجح منتخب مصر في تحويل تأخره بهدف أمام المغرب إلى فوز بهدفين عن طريق محمد صلاح ومحمود تريزيجيه.

ماذا يفعل منتخب مصر أمام أصحاب الأرض بالكان؟

نجح منتخب مصر في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، بعدما تغلب على المغرب 2-1 في ربع نهائي المسابقة، ليضرب موعدًا مع الكاميرون في الدور المقبل.

وتقام مباراة مصر مع الكاميرون يوم الخميس المقبل في تمام الثامنة على ملعب أولمبي.

في أمم أفريقيا 1957 بالسودان، التقى منتخب مصر مع السودان في الدور نصف النهائي، وفاز بهدفين لهدف سجلهما رأفت عطية ومحمد العطار، ثم حقق الفوز في النهائي على إثيوبيا 4/0 وحصد اللقب. أما في نسخة 1962 بإثيوبيا، فواجه منتخب مصر نظيره الإثيوبي في النهائي لكنه خسر بنتيجة 4-2.

وتقابل منتخب مصر مع السودان في نسخة أمم أفريقيا 1970 بالسودان، ونجح الفراعنة في الفوز بهدفين لهدف، واحتل الفراعنة المركز الثالث في البطولة.

وفي نسخة 1976 في إثيوبيا، التقى منتخب مصر مع إثيوبيا وتعادلا بنتيجة 1-1، واحتل في النهاية المركز الخامس. واستضافت نيجيريا نسخة الكان عام 1980، وواجه منتخب مصر فريق النسور الخضراء، لكنه خسر بهدف، وواجه المغرب لتحديد صاحب المركز الثالث وخسر بهدفين نظيفين. وأقيمت أمم أفريقيا عام 1984 في كوت ديفوار، ونجح منتخب مصر في الفوز على ساحل العاج بهدفين دون رد، وحل رابعًا في ترتيب البطولة بعد الخسارة من الجزائر بنتيجة 3-1. وواجه منتخب مصر نظيره الجزائري مستضيف البطولة عام 1990، لكنه خسر 2/0 وودع المسابقة من الدور الأول. وفي عام 1996 استضافت جنوب أفريقيا نسخة الكان والتقى منتخب مصر مع “الأولاد” وحقق الفوز بهدف دون رد سجله أحمد الكأس، وتمكن الفراعنة من التأهل إلى الدور ربع النهائي، لكنهم خسروا أمام زامبيا بنتيجة 3-1. وتمكن منتخب مصر من الفوز على بوركينا فاسو مستضيف الكان نسخة 1998 بهدفين نظيفين بتوقيع حسام حسن، وتوج الفراعنة باللقب في هذه المرة بعد الفوز على جنوب أفريقيا في النهائي بنتيجة 2-0، بهدفي أحمد حسن وطارق مصطفى.

إجراء استثنائي من منتخب مصر قبل مواجهة الكاميرون

اتخذ مسؤولو بعثة منتخب مصر في الكاميرون، قرارا جديدا لتفادي أي محاولات للتلاعب من جانب الكاميرون، قبل مواجهة الفريقين مساء الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية. وقرر مسؤولو المنتخب إجراء مسحة إضافية لكل أعضاء البعثة في أحد المعامل المعتمدة بمدينة ياوندي، من أجل تأكيد نتائج المسحات وتجنب أي تلاعب محتمل. ونجح منتخب مصر في تحويل تأخره بهدف أمام المغرب إلى فوز بهدفين عن طريق محمد صلاح ومحمود تريزيجيه، في ربع النهائي. وشهدت المباراة إصابة أحمد حجازي مدافع الفراعنة ومحمد أبو جبل حارس المرمى، في العضلة الضامة

“المنشطات” تبرئ محمود جاد من الاعتداء على لقجع

نفى مصدر مسؤول بمنتخب مصر، ما تردد بشأن اعتداء حارس مرمى الفراعنة محمود جاد على فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وترددت أنباء بشأن نشوب اشتباكات بين لاعبي الفريقين عقب نهاية المباراة في غرف تبديل الملابس. وقال المصدر: “محمود جاد ومحمد النني خضعا لاختبار المنشطات عقب نهاية المباراة”. وأضاف: “حدثت أزمة أمام غرف الملابس، وتم احتواء الأمر، خاصة أن الأجواء في المباراة كانت رائعة بين المنتخبين”. ويصطدم منتخب مصر بالكاميرون، مساء الخميس المقبل على ملعب أولمبي، في نصف نهائي كأس الأمم.

600 مشجع مصري أمام الكاميرون

كشف مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، عن الترتيبات الخاصة لمباراة المنتخب أمام الكاميرون، مساء الخميس المقبل على ملعب أولمبي، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية. وقال المليجي، : “هناك تواصل مع وزارة الداخلية لتنفيذ إجراءات إضافية، من أجل توفير التأمين اللازم للجمهور المصري والمنتخب، نظرا لحساسية المباراة، وتعقد جلسة خلال ساعات مع الوزير الكاميروني لبحث هذه الأمور”.

وأضاف: “اتفقنا على تواجد جمهور منتخب مصر في مكان مغلق عليهم، مع حمايتهم من جانب قوات الشرطة”. وختم: “تم الاتفاق على زيادة أعداد الجماهير المصرية إلى 600 مشجع وليس 300، وسيتم توفير الحماية لهم، لتجنب أي احتكاك مع الجانب الكاميروني.

الحدادي في مرمى الانتقادات بعد صدمة المغرب

تعرض منير الحدادي، لاعب منتخب المغرب، لانتقادات بالغة، بعد توديع الأسود، منافسات كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليًا في الكاميرون. ووجهت سهام النقد للحدادي بسبب تدني مستواه، وفشله في تقديم مردود يشفع له أمام الضجة التي رافقت تأهيله لتمثيل المغرب بدلًا من إسبانيا قبل عامين. وفضل المدرب وحيد خليلوزيتش، الاعتماد على منير الحدادي أساسيًا، رغم أنه ظل أسيرًا لدكة البدلاء منذ فترة طويلة.

ولم يفلح منير الحدادي في إقناع الجماهير المغربية بمستواه الفني، وبات أمام مدفع الانتقادات من جديد. وطالب الكثيرون بضرورة منح فرصة المشاركة للاعبين آخرين يشغلون نفس مركز الحدادي، وأفضل منه على مستوى الأداء داخل الملعب. وكان خليلوزيتش قد أشاد في الكثير من المواقف بأداء الحدادي، مؤكدًا أنه سيقدم الكثير للأسود، وهو ما لم يثبت حتى الآن.

صلاح للاعبي المنتخب: تتبقى عقبتان

وجّه محمد صلاح، قائد منتخب مصر، رسالة تحفيزية لزملائه في منتخب الفراعنة، قبل مواجهة الكاميرون، الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

ونشر صلاح، عبر حسابه على “إنستجرام” صورًا مع زميليه محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو من مباراة المغرب، وكتب عليها: “تتبقى عقبتان”. وسجل صلاح هدف الفراعنة الأول في شباك المغرب، بينما صنع الثاني لتريزيجيه. ونشر صلاح الصورة التي جمعته بأشرف حكيمي، عقب نهاية مباراة المغرب، مرفقا معها “قلبين”. ودخل صلاح في حوار قصير مع حكيمي، حيث واساه بعد الخسارة وتوديع البطولة.

مصطفى بيضوضان الدولي المغربي السابق:

“خليلوزيتش سبب الإقصاء.. وكنا مرغمين على دعمه”

أكد مصطفى بيضوضان، الدولي المغربي السابق، أن وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب، ارتكب العديد من الأخطاء في مواجهة مصر (2-1) بربع نهائي أمم إفريقيا، ما تسبب في إقصاء الأسود من الكان.

وقال في مداخلة ببرنامج “المريخ الرياضي” على إذاعة “راديو مارس”: “تفاجأت بعد اطلاعي على التشكيل الرسمي قبل المباراة، وأعتقد أن مدربا مبتدئا لن يسقط في هذه الاختيارات، فقد أشرك الثنائي برقوق والحدادي، اللذين تنقصهما التنافسية”. وأضاف: “خليلوزيتش انتظر هذه المباراة الصعبة والقوية، ليقوم بتغييرات غير صائبة في التشكيل الأساسي”. وزاد: “كنا مرغمين على دعم خليلوزيتش منذ بداية مشواره، وكانت هناك تحفظات وملاحظات من جانبنا، لكن كنا نتفادى انتقاده دعما للمنتخب، لكنه خيّب ظنون الشارع الكروي”.

وتابع: “كان أمامه أفضل سيناريو يتمناه أي مدرب، بالتسجيل في الدقائق الخمس الأولى، لكن المنتخب عجز عن الاحتفاظ بالكرة، بسبب التشكيل الخاطئ من البداية”.

وواصل: “كنا بحاجة لحلول في الوسط والهجوم، الحدادي مثلا كان يمرر كل كراته للوراء ولا يتقدم لأنه يفتقد للتنافسية، ويصعب عليه الاختراق والتقدم”. وأردف: “استغربت من تغيير بوفال في الدقيقة 66، لأنه كان اللاعب الوحيد الذي يهدد الخصم. كان عليه أن يغير الحدادي”. وختم: “كيروش مدرب مصر تفوّق على خليلوزيتش من جميع المستويات، والأخير فشل في قراءة المباراة”.

مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي طارق سليمان:

الحضري بريء.. وصلاح لا يتوقف عن التحفيز

أكد طارق سليمان، مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي، أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفراعنة لحصد لقب كأس الأمم الأفريقية. ويواجه منتخب مصر، خصمه الكاميروني، الخميس المقبل، في نصف نهائي البطولة القارية. وقال سليمان في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت “تواجدت مع المنتخب في لقاء نيجيريا، محمد صلاح لا يتوقف عن الحديث مع اللاعبين وتحفيزهم على بذل أقصى ما لديهم”.

وأضاف “الإصابات التي يتعرض لها حراس منتخب مصر، ليست بسبب الأحمال التدريبية الزائدة، عصام الحضري ليس متهمًا في ذلك، أرى أن الإصابات بسبب الضغوطات الزائدة على اللاعبين ورغبتهم في الفوز وقيادة الفراعنة للتتويج”. وزاد “من الصعب عودة محمد أبو جبل لحماية عرين منتخب مصر في لقاء الكاميرون”. وشدد سليمان “أبو جبل أنقذ منتخب مصر بشكل رائع، بعدما تصدى لفرصة صعبة في الدقائق الأخيرة، كانت كلمة السر في الفوز على المغرب”. وأتم “نمتلك مجموعة حراس مميزين في صفوف المنتخب الأولمبي، نسعى لتجهيزهم من أجل المستقبل”.

إيتو للاعبي الكاميرون: مواجهة مصر “حرب”.. وأعدكم بالمكافآت

أشعل صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، حماس لاعبيه قبل مواجهة مصر، المقررة يوم الخميس، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية. وعقد إيتو جلسة مع لاعبي منتخب الكاميرون، تحدث خلالها بانفعال وحماس من أجل تحفيزهم، كما طالبهم بضرورة الفوز والتأهل لنهائي البطولة القارية.

وقال إيتو: “لدينا هدف محدد منذ بداية البطولة وكل ما حدث رائع حتى الآن ولكنه يتوقف على مباراة الخميس”. وأضاف رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم: “لا يجب أن نترك فرصة التتويج تضيع وأعدكم بزيادة المكافآت”. ووصف صامويل إيتو صاحب الـ 40 عاما، المواجهة ضد منتخب مصر بأنها حرب، مطالبا لاعبيه بضرورة الفوز.

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون هذا الخميس، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، بينما يلتقي منتخب السنغال منافسه بوركينا فاسو اليوم.

جمال علام: كيروش وعدنى بلعب 7 لقاءات فى البطولة..

أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، ثقته فى قدرات وعزيمة لاعبى منتخب مصر والجهاز الفنى للفراعنة بقيادة كارلوس كيروش لاستكمال المسيرة والتأهل للمباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا بالكاميرون.

وقال علام إن كيروش وعده قبل البطولة بأن يلعب 7 مباريات، وهو ما سيتحقق بعد تأهل المنتخب لنصف النهائى، مشيراً إلى أنه على ثقة فى الاستمرار بالمنافسة على اللقب وخوض المباراة النهائية لتحديد المركزين الأول والثانى، وليس الثالث والرابع. وأضاف رئيس اتحاد الكرة أنه سيطير إلى الكاميرون لحضور المباراة النهائية حال تخطى عقبة الأسود الخميس المقبل، متمنيا أن يعود مع الفراعنة بالكأس الثامنة.

ويخوض المنتخب الوطني، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، ملحمة كروية جديدة عندما يلتقى نظيره الكاميرونى، صاحب الأرض والجمهور، فى نصف نهائى بطولة أمم إفريقيا، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين فى التاسعة مساء الخميس.

ويبتسم التاريخ للفراعنة أمام أسود الكاميرون فى إجمالى المواجهات المباشرة التى جمعت المنتخبين، حيث التقى المنتخبان من قبل خلال 27 مباراة فى جميع البطولات سواء القارية أو الودية، تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز فى 15 مباراة، فيما فازت الكاميرون فى 6 مواجهات، وكان التعادل حاضراً فى مباريات المنتخبين خلال 6 لقاءات أخرى.

وفى كأس الأمم الإفريقية، واجه المنتخب الوطنى نظيره الكاميروني، فى 10 مباريات سابقة، الفوز كان حليف الفراعنة فى 4 مباريات، وخسر 4 مباريات، وحسم التعادل مباراتين بينهما، سجل المصريون 11 هدفا واستقبلت شباكه 9 أهداف.

آخر مباراة بين المنتخبين فى نهائى أمم إفريقيا 2017 وفازت الكاميرون بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما كانت أول مباراة بين مصر والكاميرون فى فبراير من عام 1983 وفازت الكاميرون بهدفين مقابل لا شىء. زار لاعبو المنتخب الوطنى شباك الكاميرون بـ 34 هدفا، بينم سجل منتخب الكاميرون فى مصر 24 هدفا فقط.

وبدأ المنتخب المصري مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب المصري ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ليضرب الفراعنة موعداً مع الكاميرون فى نصف النهائي.

ساديو ماني بعد تأهل السنغال:

مستعد للتضحية من أجل منتخب السنغال

أكد ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول إنه سعيد بتقديم التضحيات من أجل منتخب السنغال، في بطولة كأس أمم إفريقيا المُقامة حاليًا في الكاميرون.

ولعب ماني دورًا مهمًا في قيادة منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد التغلب على غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشارك ساديو ماني في تلك المباراة كأساسي، رغم تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس قبل أيام قليلة، بعد صدام عنيف مع حارس مرمى الرأس الأخضر في مباراة دور الـ16. ورغم المطالبة بعدم مشاركته أمام غينيا الاستوائية والهجوم ضد السنغال لاستمراره في اللعب أمام الرأس الأخضر بعد الإصابة، فإن ماني لعب مباراة أول أمس بأكملها وصنع الهدف الأول.

وقال ماني في تصريحات نشرتها شبكة “بي بي سي” العالمية: “إنها وظيفتي، أن أكون جاهزًا للعب في كل مكان، يجب أن أفعل ذلك لأنني أعتقد أنه مهم حقًا بالنسبة لي”. وأضاف: “من المهم بالنسبة للأولاد أن يتأكدوا من فوزنا بالمباراة، لذلك للفوز عليك أن تفعل كل شيء وتقدم كل التضحيات الضرورية”.

رأى الكثيرون أن هذا أداء هو الأفضل للسنغال حتى الآن في الكاميرون، لكن ماني كان حريصًا على الإشارة إلى أن جميع نتائجهم في البطولة كانت مهمة. واستكمل: “أعتقد أن كل المباريات بالنسبة لي هي الأفضل، بالطبع أعرف أن الناس دائمًا ما يبحثون عن كرة قدم جيدة ومحاولة خلق الفرص والتسجيل وهذا طبيعي”. وتابع: “ولكن كلاعب كرة قدم لا يمكنك توقع هذا طوال الوقت، القيام بذلك دون الفوز لا معنى له”.

واختتم ماني تصريحاته قائلًا: “لدينا الوقت الكافي للتحضير ومشاهدة مقاطع الفيديو والتحسين لأن ذلك مهم”.

الحاج ضيوف عن مباراة بوركينا فاسو:

نحن المرشحون للتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا

عبر أسطورة منتخب السنغال، الحاج ضيوف، عن سعادته بتأهل أسود التيرانجا إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بعد الفوز على غينيا الاستوائية 3-1 في دور الثمانية. وقدم منتخب السنغال مباراة كبيرة تحت قيادة المدرب، أليو سيسيه، وبقيادة الثنائي الهجوم المميز ساديو ماني وإسماعيلا سار الذي عاد إلى الأسود بعد تعافيه من الإصابة في وقت متأخر من البطولة. وتحدث ضيوف عن أداء منتخب بلده تصريحات نقلتها شبكة “WiW Sport” السنغالية، وقال: “لقد قلتها منذ البداية، هذا الفريق سوف يصبح أقوى”. وأضاف: “نحن سعداء، أهنئ الجميع اللاعبين والجهاز الفني بالتأهل إلى نصف النهائي”.

وتابع: “لدينا فريق قوي سيقاتل على اللقب رغم كل الصعاب التي واجهناه في البداية خاصة الإصابات والاعتماد على سيني دينج في حراسة المرمى، هناك مشكلة بابي جايي (الإيقاف) وكذلك غياب شيخو كوياتي بسبب الإنذارات المتراكمة”. وواصل تصريحاته: “سنقاتل كفريق وسنفوز معًا، هذا هو أهم شيء”. وعن مباراة بوركينا فاسو في نصف النهائي: “نحن المفضلون للفوز، سوف ندرسهم بكل تأكيد جيدًا ونحترمهم، وآمل في قدرة اللاعبين على رفع المستوى الفني في تلك المرحلة عما رأيناه أمام غينيا الاستوائية”.

عصام عبد الفتاح يرشح 4 حكام لإدارة مباراة مصر والكاميرون

انتقد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري وعضو اللجنة بالاتحاد الإفريقي، أداء ماجيتي نداي، حكم مباراة مصر والمغرب بالأمس في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات إذاعية عبر آثير “ميجا إف إم”: “الحكام الكبار يعلمون مدى صعوبة إدارة اللقاءات التي تجمع بين منتخبين عربين من شمال إفريقيا، وأنا لم أكن راضٍ عن أداء الحكم بالأمس”. وأكمل: “هناك قرارات خاطئة صدرت منه ضد منتخب مصر، وربما قد تأثر بسبب الضغوط المحيطة باللقاء واحتجاج اللاعبين وفقد تركيزه، والحمد لله أن نتيجة اللقاء لم تتأثر بقراراته”. وتابع: “كان على الحكم نداي التركيز في قراراته، خاصة كونه مرشحًا للتواجد في بطولة كأس العالم المقبلة، أداءه لم يليق بذلك وقد يتم استبعاده بسبب مباريات مثل هذه”.

وبشأن قيامه بالتعدي على لاعب المغرب، أوضح: “الحكم كان متوترًا ولا يجوز قيامه بفعل مثل هذا، وأكبر دليل على هذا عدم احتسابه لضربة الجزاء والعودة لتقنية الفار رغم وضوحها”.

وأردف عبد الفتاح: “لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي هي من تقوم بتعيين حكم مباراة مصر والكاميرون، وطاقم التحكيم لن يكون دون المستوى بسبب حساسية المباراة، كونها بين الدولة المنظمة ومنتخب كبير مثل الفراعنة”.

واستطرد: “أتمنى اختيار الحكم الأنسب لمباراة مصر والكاميرون، وإذا كنت سأختار حكمًا إفريقيا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك لاخترت بلاك تيسيما، وأيضًا رضوان جيد وصادق السلمي من تونس”.

واختتم: “كنت أتمنى تعيين الجزائري مصطفى غربال حكمًا لمباراة مصر والكاميرون، ولكنه سيسافر للمشاركة في كأس العالم للأندية”.

أحمد حسن: لاعيبة مصر طمعونا فى حصد كأس الأمم الإفريقية

تحدث أحمد حسن، نجم منتخب مصر الوطني السابق، عن تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي.

قال أحمد حسن، في تصريحات تليفزيونية: “الجميع يتشرف بمنتخب مصر، كلنا سعداء بأداء منتخب مصر ضد المغرب ولاعبي مصر طمعونا في حصد اللقب”.

وأضاف الصقر: “لدينا الثقة في جميع اللاعبين المتواجدين، وإن شاء الله نحن قادرين على حصد اللقب في النهاية”. وتابع عميد لاعب العالم: “هناك 11 لاعبا مقاتلين في الملعب، محمد عبد المنعم يثبت وجوده رغم صغر سنه، عمر كمال عبد الواحد يتألق ويتفوق على نفسه، وأحمد فتوح مستقبل مصر، وأعتقد أن بعد تلك البطولة لا بد من أن يكون محترفا خارج مصر، لا بد من أن نمتلك عددا كبيرا من المحترفين هذا سيساعد في التطور”. وأشار حسن إلى أن روح منتخب مصر المميزة جعلت المنتخب يواجه الظروف الصعبة والغيابات، على رأسهم حمدي فتحي، وكذلك إصابة أحمد حجازي ومحمد أبو جبل، ومحمد صبحي الحارس الصغير في السن الذي خاض اللقاء في وقت صعب. وختم حديثه قائلا: “بعد أداء منتخب مصر ضد كوت ديفوار وكذلك المغرب والروح التي ظهرت من اللاعبين تشعر بأن لديك ثقة في جميع اللاعبين، ولو كنا خسرنا كنت سأتوجه أيضا بالشكر للاعبين”.