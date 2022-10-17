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600 مليون دولار صادرات تركيا من المسلسلات في 2022

الشروق أونلاين
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600 مليون دولار صادرات تركيا من المسلسلات في 2022
أرشيف
مسلسل تركي

توقع رئيس غرفة التجارة في إسطنبول التركية شكيب آوداغيتش أن تتجاوز صادرات تركيا من المسلسلات ما قيمته 600 مليون دولار قبل نهاية 2022.

وقال آوداغيتش في حديث للصحفيين بمدينة كان الفرنسية، أنّ نحو 100 مسلسل تركي قد عرضت في 150 دولة على الأقل في الأشهر الماضية.

وارتفع حجم صادرات المسلسلات التركية، من 150 مليون دولار عام 2013، إلى نحو 350 مليون دولار عام 2017، و500 مليون دولار عام 2018.

وتخطط تركيا لوصول مداخيلها من تصدير المنتجات الثقافية والفنية إلى ملياري دولار بحلول العام 2023، بعد أن أصبحت منذ 2014 ثاني أكبر مصدّر للمسلسلات بعد الولايات المتحدة.

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