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الجزائر

600 مليون دينار أودعها زبائن بنك الجزائر الخارجي في حسابات الصيرفة الإسلامية

الشروق أونلاين
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600 مليون دينار أودعها زبائن بنك الجزائر الخارجي في حسابات الصيرفة الإسلامية
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تعبيرية

600 مليون دينار جزائري، هي قيمة الأموال التي أودعها زبائن بنك الجزائر الخارجي في إطار الصيرفة الإسلامية. منذ إطلاق هذه الخدمة في البنك.

وقال الرئيس المدير العام للبنك لزهر لطرش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية:”سجّلنا إقبالا كبيرا على خدمات الصيرفة الإسلامية، منذ إطلاقها قبل 3 أشهر”.

وأضاف لطرش يقول:”يمتلك بنك الجزائر الخارجي خطّة طموحة للتوسّع في هذا المجال. حيث يوفّر خدمات الصيرفة الإسلامية في 16 وكالة عبر الوطن”.

وسيتمّ تدشين الخدمة في وكالات جديدة في شرق البلاد، مع حلول شهر رمضان، يضيف ذات المسؤول.

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