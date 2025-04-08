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الجزائر
تم توزيعها بمنطقة الوسط.. وتعليمات بتعميم العملية على باقي الولايات

609 جهاز دفع لتحصيل مخالفات أصحاب السيارات إلكترونيّا

إيمان كيموش
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609 جهاز دفع لتحصيل مخالفات أصحاب السيارات إلكترونيّا
ح.م

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، عن استلام وتوزيع 609 جهاز دفع إلكتروني بمنطقة الوسط لتحصيل غرامات المخالفات المرورية المحصّلة من طرف شرطة المرور، مؤكدا أن العملية مستمرة لتشمل بقية المناطق، وتندرج في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات تسديد وتحصيل الغرامات الجزافية.
وقال ابراهيم مراد، في رد على سؤال كتابي للنائب أحمد ربحي، بخصوص طلب وضع أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) لدى شرطة المرور أنه في إطار تعزيز الرقمنة وتحسين جودة الخدمات العمومية، يأتي مشروع التسديد الإلكتروني للغرامات الجزافية الخاصة بالمخالفات المرورية كإحدى المبادرات الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها لصالح المواطنين.
وقد تم إطلاق هذا المشروع بمبادرة من مصالح وزارة المالية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، سعيا لتحديث أساليب الدفع وجعلها أكثر كفاءة ومرونة يشدّد وزير الداخلية.
وفي هذا السياق، تم الشروع مؤخرا في تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى مختلف النواحي، وفق برنامج تدريجي يواكب عملية التلقين التطبيقي لأفراد الشرطة المعنيين باستعمال هذه الأجهزة.
وقد شهدت ناحية الوسط وفق الوزير استلام وتوزيع 609 جهاز دفع إلكتروني، على أن تستمر العملية لتشمل باقي النواحي وفق مخطط تعميم مدروس يضمن تغطية شاملة وفعالة لهذا النظام الجديد، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات تسديد وتحصيل الغرامات الجزافية.

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