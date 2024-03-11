615 مليار تداولها الجزائريون رقميّا في ظرف شهر!

تجمع النقد الآلي يكشف عن أول حصيلة للدفع الإلكتروني خلال 2024

حقق الدفع الإلكتروني في الجزائر مطلع سنة 2024 أرقاما قياسية جديدة تخص العمليات المنجزة عبر أجهزة الدفع الآلي والتسديد عبر الإنترنت والتي تجاوزت 615 مليار سنتيم في ظرف شهر واحد فقط عبر ما يقارب 1.5 مليون عملية، فيما أحرزت عمليات السحب عبر الأجهزة النقدية للبنوك والبريد قفزة هامة هي الأخرى وبلغت شهر جانفي 2024 ما يزيد عن 26 ألف مليار و500 مليون سنتيم.

ووجه وزير المالية لعزيز فايد نهاية الأسبوع المنصرم تعليمات صارمة في لقاء جمعه مع ممثلي البنوك ومسؤولي الدفع الإلكتروني لتوسيع العملية بشكل أكبر خلال سنة 2024، وهو ما يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذين ينص على رقمنة القطاعات الاستراتيجية على رأسها قطاع المالية.

ووفق حصيلة اطلعت عليها “الشروق” لتجمع النقد الآلي، بلغت حصيلة المبلغ الإجمالي لمعاملات الدفع عبر محطة الدفع الإلكتروني خلال شهر جانفي 3.374 مليار دينار مع 422 ألف و782 عملية، وهو رقم قياسي يفوق ذلك المحقق خلال سنة 2023 والذي عادل شهر ديسمبر المنصرم 3.151 مليار دينار.

أما فيما يخص نشاط الدفع على الإنترنت، فقد بلغ خلال شهر جانفي المنصرم بالنسبة للهاتف والإتصالات 813 ألف و293 دينار وللنقل 47 ألف و466 دينار والفاتورات 63 ألف و462 دينار والخدمات الإدارية 1252 دينار والخدمات الأخرى 67 ألف و500 دينار ولبيع السلع 6365 دينار والرياضة والترفيه 61 ألف و278 دينار بإجمالي معاملات كلية بلغت 1.069 مليون عملية ومبلغ إجمالي تجاوز 3.007 مليار دينار، مع العلم أن مصالح تجمع النقد الآلي أو “ساتيم” أحصت وجود 475 تاجرا عبر الويب منخرطا في نظام الدفع الالكتروني “البين – بنكي”، منذ انطلاق الدفع عبر الانترنت، نتج عنها حوالي 38378545 معاملة.

وبخصوص نشاط السحب على الجهاز النقدي، فقد بلغ عدد الأجهزة إلى غاية نهاية شهر جانفي المنصرم 3844 جهاز، وتم إجراء 14.660 عملية سحب بقيمة إجمالية تصل 265 مليار دينار أي 26 ألف و500 مليار سنتيم، في حين أنه من المعلوم أنه بعد انضمام “بريد الجزائر” إلى تجمع النقد الآلي وتحقيق تبادل المعاملات بين البطاقة “البين بنكية” والذهبية، التي أصبحت سارية المفعول منذ 5 جانفي 2020 ستشمل الإحصائيات المنشورة من الآن فصاعدا نشاط الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقة “البين بنكية” والبطاقة الذهبية.

وكان وزير المالية لعزيز فايد قد ترأس، بمعية وزير البريد المواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، ومحافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، اجتماعا تشاوريا بمقر وزارة المالية الخميس الماضي، لفحص ملف تطوير وسائل الدفع الإلكترونية، حيث يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التشاورية التي تقوم بها وزارة المالية من أجل إيجاد حلول لإشكاليات مشتركة.

وشهد هذا اللقاء مشاركة رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ومندوبها العام، والمديرين العامين لوزارة المالية، ومسؤولي شركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك ومجمع النقد الآلي، كما شهد هذا اللقاء مشاركة المديرين العامين لبريد الجزائر واتصالات الجزائر.