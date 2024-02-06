62 ألف و400 مليار.. ودائع الصيرفة الإسلامية في الجزائر

تم جمعها عبر 741 شباك مخصص.. بنك الجزائر يكشف:

بلغت ودائع الصيرفة الإسلامية 623.83 مليار دج حتى نهاية شهر جوان 2023، تم جمعها عبر 741 شباك بنكي مخصص لهذا النشاط عبر كامل التراب الوطني، حسب ما جاء في مذكرة ظرفية لبنك الجزائر.

وأوضح بنك الجزائر في مذكرته، مساء الاثنين، أن “حجم ودائع الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك انتقل من 546.69 مليار دج في سنة 2022، ليبلغ 623.83 مليار دج في نهاية جوان 2023، أي بارتفاع بنسبة 14.11% ما بين نهاية 2022 ونهاية جوان 2023”.

كما أشار ذات المصدر، إلى وجود 12 بنكا معتمدا يعمل في الصيرفة الإسلامية حتى نهاية جوان 2023، منها ستة بنوك عمومية وستة خاصة، مؤكدا أن عدد الوكالات المخصصة لهذا النشاط قد انتقل من 69 وكالة مع نهاية 2022 إلى 75 وكالة في نهاية جوان 2023، فيما سجل عدد الشبابيك البنكية الخاصة بالصيرفة الإسلامية ارتفاعا، منتقلا من 655 إلى 741 شباك خلال نفس الفترة.

أما فيما يخص مؤشرات المتانة المالية، فقد أكد بنك الجزائر أن مستوى الملاءة المالية الإجمالية للبنوك “يبقى أعلى من الحد الأدنى المطلوب”، و”ما فتئ يتحسّن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023”.

كما أشار بنك الجزائر، إلى ارتفاع “ملموس” للإيرادات المالية بـ855.02 مليار دج في ظرف سنة، ليبلغ 7.823.31 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023، مقابل 6.968.29 مليار دج في نهاية سبتمبر 2022، أي بارتفاع 12.27% .

ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة مداخيل المحروقات بـ567.92 مليار دج، يضيف ذات المصدر، موضحا أن هذه الإيرادات تشير إلى نسبة 55.80 % في المداخيل المالية الإجمالية.

أما فيما يخص مستوى الاحتياطي الرسمي للعملة الصعبة (لا يشمل الذهب النقدي)، فقد سجل ارتفاعا بـ6.987 مليار موازي دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، في حين كان يقدّر بـ67.981 مليار موازي دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2023، مقابل 52.763 مليار موازي دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2022 و60.994 مليار موازي دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2022.

كما بلغ فائض الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات 6.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023، مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2022، حسب ذات المذكرة الظرفية.