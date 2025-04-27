62 فائزا من تلاميذ المتوسط في مسابقة “الجزائر والقضايا العادلة”

بوغالي يشدد على ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الأحد بالجزائر العاصمة، على أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة، لاسيما ما تعلق منها بالحق في تقرير المصير.

وفي كلمة له خلال حفل تكريم الفائزين في الطبعة الأولى من المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية حول موضوع “الجزائر والقضايا العادلة”، أوضح رئيس المجلس أن هذه المبادرة التربوية تندرج في إطار “المجهود الشامل الذي تقوم به مؤسسات الدولة على نهج التنشئة السليمة للجيل الصاعد”، خاصة في شقه المتعلق بغرس القيم السامية لبناء شخصية متوازنة.

ويتم تحقيق هذا المسعى – مثلما أشار إليه بوغالي – من خلال “الاستلهام من التاريخ المجيد للجزائر والذي يعد مصدر افتخار واعتزاز بالمبادئ والقيم التي تحلى بها أسلافنا لترسيخ معاني الدفاع عن الكرامة الانسانية ونصرة المظلومين”.

كما أفاد بأن هذه المسابقة عرفت مشاركة “نحو ألفي طفل من مختلف ولايات الوطن، كما شملت أيضا أطفال الجالية الجزائرية بالمهجر، الذين أثبتوا تعلقهم بوطنهم وجعلوا من انخراطهم في الفنون جسورا للتواصل وأداة للتعبير عن حب الوطن”.

من جهته، أبرز وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، حرص قطاعه على “توفير بيئة مناسبة تتوفر فيها عناصر التنشئة السليمة لجيل صاعد متشبع بالروح الوطنية والقيم الإنسانية، ما يمكنه من مواصلة مسيرة البناء والتشييد”.

كما أضاف بأن قطاع التربية الوطنية ينتهج استراتيجية ترتكز على “التشاركية الإيجابية والمتواصلة لتحقيق الأهداف المسطرة في هذا الاتجاه”.

بدوره، ثمّن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، سفيان شايب، تنظيم هذا النوع من المبادرات التي ترمي إلى “ترسيخ القيم والمواقف الوطنية تجاه القضايا العادلة في العالم لدى الناشئة”.

كما توقف عند استراتيجية الدولة تجاه الجالية الوطنية بالخارج والتي ترتكز على “توثيق روابط جاليتنا بالوطن الأم وتعزيز دورها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمة”.

للإشارة، تم في إطار هذه المنافسة المنظمة من قبل المجلس الشعبي الوطني، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، تحت شعار “العدل أساس ضمان حقوق الشعوب”، تكريم 62 فائزا من تلاميذ الطور المتوسط، في مجالات الرسم، الشعر، القصيدة، القصة القصيرة، المونولوغ.