622 قتيلا في زلزال عنيف هز أفغانستان

قالت السلطات في أفغانستان، اليوم الاثنين، إن نحو 622 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 1500 آخرين في زلزال ضرب شرق البلاد.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي إف زد) إن زلزالا بقوة 6 درجات هز منطقة جنوب شرق أفغانستان، في حين نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن الزلزال تسبب في مقتل 622 شخصا وإصابة أكثر من 1500.

وقال المركز الألماني إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

كما ذكر التلفزيون الوطني الأفغاني (آر.تي.إيه) في وقت سابق إن الزلزال خلّف أكثر من ألف جريح، فيما قالت سلطات الصحة في حكومة طالبان في كابل إنها لا تزال تعمل على تأكيد العدد الرسمي للقتلى مع العمل على الوصول إلى المناطق النائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية في بيان: “عدد القتلى والمصابين مرتفع، لكن نظراً لصعوبة الوصول إلى المنطقة فإن فرقنا لا تزال في الموقع”.

وأدى الزلزال لتدمير قرى بالكامل، تم بناؤها بهياكل مصنوعة من الطمي الهش والأحجار.

وأعاقت الانهيارات الأرضية الطرق الرئيسية، في حين فاقم انقطاع الاتصالات من صعوبة جهود الإنقاذ في المناطق المتضررة.