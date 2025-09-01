-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

622 قتيلا في زلزال عنيف هز أفغانستان

الشروق أونلاين
  • 514
  • 0
622 قتيلا في زلزال عنيف هز أفغانستان
وكالات

قالت السلطات في أفغانستان، اليوم الاثنين، إن نحو 622 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 1500 آخرين في زلزال ضرب شرق البلاد.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي إف زد) إن زلزالا بقوة 6 درجات هز منطقة جنوب شرق أفغانستان، في حين نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن الزلزال تسبب في مقتل 622 شخصا وإصابة أكثر من 1500.

وقال المركز الألماني إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

كما ذكر التلفزيون الوطني الأفغاني (آر.تي.إيه) في وقت سابق إن الزلزال خلّف أكثر من ألف جريح، فيما قالت سلطات الصحة في حكومة طالبان في كابل إنها لا تزال تعمل على تأكيد العدد الرسمي للقتلى مع العمل على الوصول إلى المناطق النائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية في بيان: “عدد القتلى والمصابين مرتفع، لكن نظراً لصعوبة الوصول إلى المنطقة فإن فرقنا لا تزال في الموقع”.

وأدى الزلزال لتدمير قرى بالكامل، تم بناؤها بهياكل مصنوعة من الطمي الهش والأحجار.

وأعاقت الانهيارات الأرضية الطرق الرئيسية، في حين فاقم انقطاع الاتصالات من صعوبة جهود الإنقاذ في المناطق المتضررة.

مقالات ذات صلة
عباس و80 مسؤولًا فلسطينيًا بلا تأشيرة.. هل تعيد واشنطن سيناريو عرفات؟

عباس و80 مسؤولًا فلسطينيًا بلا تأشيرة.. هل تعيد واشنطن سيناريو عرفات؟

مراسل التلفزيون الجزائري ينجو من قصف صهيوني استهدف محيط مكتبه في غزة (فيديو)

مراسل التلفزيون الجزائري ينجو من قصف صهيوني استهدف محيط مكتبه في غزة (فيديو)

بن جامع: بعثة “اليونيفيل” لاتزال أساسية لضمان الاستقرار في لبنان وفي المنطقة

بن جامع: بعثة “اليونيفيل” لاتزال أساسية لضمان الاستقرار في لبنان وفي المنطقة

أعلنت حماس استشهاده رسميا.. من هو محمد السنوار؟

أعلنت حماس استشهاده رسميا.. من هو محمد السنوار؟

خسوف كلي للقمر بهذا التاريخ

خسوف كلي للقمر بهذا التاريخ

سموتريتش: من لم يمت بالرصاص في غزة “سيموت جوعا”    

سموتريتش: من لم يمت بالرصاص في غزة “سيموت جوعا”    

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد