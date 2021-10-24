6400 مليار.. احتياطي لضمان معاشات المتقاعدين

تخصيص 3 بالمائة من الجباية النفطية للصندوق

تخصص الحكومة عبر مشروع قانون المالية لسنة 2022، المتواجد اليوم على طاولة لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، نسبة 3 بالمائة من الجباية البترولية المنتظرة لسنة 2022، لصندوق التقاعد الوطني، أي لضمان تسديد معاشات المتقاعدين، وتعادل مساهمة الدولة المنتظرة في صندوق احتياطات التقاعد 6392 مليار سنتيم وفقا لما يتضمنه مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2022، أي ما يقارب 6400 مليار سنتيم.

مطالب نقابية بعودة نظام التقاعد دون شرط السن

ويعرّف هذا المبلغ على أنه “ميزانية إضافية، تقتطعها الحكومة من الجباية النفطية كل سنة لمواجهة عجز صندوق التقاعد”، حيث باتت تلجأ في كل مرة إلى رفع حجم المبالغ الموجهة لتغطية عجز الـ”سي أن أر”، وفقا لما يؤكده مراقبون.

وحسبما تضمنه مشروع ميزانية الدولة لسنة 2022، والذي تحصلت “الشروق” على نسخة منه، تحت عنوان “مساهمة لفائدة الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد”: “تسجل الاعتمادات بعنوان هذا الباب تطبيقا للمادة 30 من أحكام قانون المالية لسنة 2006، حيث بلغت مساهمة الدولة في صندوق احتياطات التقاعد 63.927 مليار دينار خلال سنة 2022 وهي ناجمة عن مستوى ناتج الجباية البترولية، المرتقب لسنة 2022، والذي خصصت حصة 3 بالمائة منه لهذا الصندوق”.

وتأتي هذه المساهمة في وقت تطالب النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابات المستقلة بعودة التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن ومراجعة القانون ككل، بعد إلغائهما سنة 2016، وعدم تحديد الفئات التي تستفيد من امتيازات في هذا المجال، وهم أصحاب المهن الشاقة، إذ تم تشكيل لجان لتحديد قائمة المهن الشاقة المعنية بالاستثناء من قرار إلغاء التقاعد المسبق، إلا أنه لم يتم الكشف عنها لحد الآن، رغم بدئها في عقد اجتماعات “الغربلة والتصفية” منذ أزيد من 4 سنوات.

ويرتقب أن يتطرق أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال لقائهم المنتظر مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأسبوع المقبل لملف التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن، والحصول على التوضيحات اللازمة بخصوص إمكانية عودة طرح الملف، لاسيما بعد أن تم تداول أنباء على مستوى المركزية النقابية تفيد بإمكانية إعادة فتح قضية إلغاء التقاعد المسبق خلال لقاء ثلاثية جديد يرتقب عقده قبل نهاية السنة.

وكانت الحكومة قد صبت السنة الماضية عبر قانون المالية لسنة 2021 مبالغ طائلة، للتمكن من تغطية العجز الذي يجابه صندوق التقاعد ولضمان تسديد معاشات المتقاعدين بشكل عادي وطبيعي، وسبق أن رد وزير العمل على نواب المجلس الشعبي آنذاك بأن هذا العجز يعادل 68 ألف مليار سنتيم، ولجوء الحكومة في كل مرة لضخ مبالغ إضافية من الخزينة لضمان تغطيته، يفرض بالضرورة في الوقت الراهن تأجيل الحديث عن عودة التقاعد دون شرط سن، خاصة أنه وفقا للأرقام المتواجدة لدى مصالح “سي أن أر”، يفترض أن تغطي مساهمات 5 عمال في الصندوق الوطني للتقاعد، معاش متقاعد واحد، ولكن الأرقام المتوفرة اليوم لدى الصندوق تثبت العكس، حيث يغطي 2.2 عامل معاش كل متقاعد، فضلا عن مراجعة منح التقاعد في كل مرة ما يشكل ضغطا إضافيا على الصندوق.