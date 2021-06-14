641 ألف مترشح لـ”البيام” ولا قطع للأنترنيت

خلية يقظة لتحديد هوية مسربي الأسئلة لأول مرة

ملاحظ واحد بكل مركز إجراء وتكفل بنقل الحراس والمترشحين

مترشحون في مواجهة أطول يوم في الامتحان بـ4 اختبارات

إعلان النتائج في 5 جويلية عبر موقع ديوان المسابقات

يجتاز أزيد من 641 ألف مترشح، غدا الثلاثاء، امتحان شهادة التعليم المتوسط على مدار ثلاثة أيام، عبر 2585 مركز اجراء، على أن يتم الإعلان عن النتائج في الـ5 جويلية المقبل، في حين نصبت وزارة التربية الوطنية “خلية يقظة” لأول مرة لمتابعة الامتحان وستعمل على تحديد هوية مسربي المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي، لمتابعتهم قضائيا، دون اللجوء إلى قطع شبكة الانترنيت عن مراكز الإجراء، بعد 5 سنوات من اعتماد هذه الطريقة.

قالت مصادر “الشروق”، بأن وزارة التربية، نصبت “خلية يقظة” مركزية، ستتكفل بمتابعة امتحان “البيام” والذي سيجرى في ظروف استثنائية بسبب وباء كورونا، كما ستضمن رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “الفايسبوك”، مع محاولة تحديد هوية مسربي المواضيع بشكل آني و سريع، ليتم اتخاذ الإجراءات العقابية ضدهم والتي تصل إلى حد المتابعات القضائية والحبس طبقا لقانون العقوبات الجديد، لمنع التشويش على المترشحين وعرقلة السير الحسن للاختبارات، إذ تقرر التخلي لأول مرة عن قطع خدمة الانترنيت عن مراكز الإجراء، خاصة بعد خمس سنوات من اعتماد هذه الآلية في الرقابة والتي أثارت استياء المواطنين والشركات الوطنية وحتى الدولية جراء الخسائر التي تتكبدها نتيجة قطع الأنترنيت.

ومن جهتها، نصبت مديريات التربية للولايات، “لجانا للمتابعة والتنشيط”، للولايات يترأسها مديرو التربية، مهمتها التدخل المباشر لتسوية المشاكل آنيا، فيما سجلت أغلب مصالح مديريات التربية للولايات التحاق الملاحظين يوما قبل الامتحان والذين سيتم التكفل بإقامتهم وإطعامهم طيلة فترة الإجراء، إذ سيتم تسخير ملاحظ واحد بكل مركز إجراء.

وستتكفل، بعض مديريات التربية بالتنسيق المباشر مع مصالح البلديات والولايات، بنقل الأساتذة الحراس والمترشحين من مقر سكناهم إلى مراكز الإجراء طيلة فترة الامتحان، إذ سيتم وضع سيارات إدارية تحت تصرفهم، لتفادي التأخرات، خاصة في اليوم الأول من الامتحان.

وسيكون المترشحون اليوم الثلاثاء على موعد مع أطول يوم في امتحان شهادة “البيام”، إذ سيجتازون أربعة اختبارات في اليوم بمعدل اختبارين في الفترة الصباحية واختبارين في الفترة المسائية، ويتعلق الأمر بمواد اللغة العربية والعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا والتربية الإسلامية والتربية المدنية، على أن تتقلص المواد الممتحنة في اليوم الثاني إلى ثلاث مواد وهي الرياضيات واللغة الانجليزية والتاريخ والجغرافيا، ليجتازوا في اليوم الثالث والأخير مادتين فقط ويتعلق الأمر بمادتي اللغة الفرنسية وعلوم الطبيعة والحياة إلى جانب مادة اللغة الأمازيغية التي تبقى مادة “اختيارية”.

إعطاء إشارة انطلاق “البيام” من برج بوعريريج

يشرف، محمد واجعوط وزير التربية الوطنية، غدا الثلاثاء ،على إعطاء إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” في يومه الأول من ولاية برج بوعريريج، والذي سيكون مرفوقا بمديرين مركزيين، إذ سيغتنم فرصة الزيارة لأجل الوقوف على مشاكل القطاع بالولاية عموما ووضعية التمدرس بشكل خاص، إلى جانب تفقد عدد من الهياكل البيداغوجية والمرافق الاجتماعية الهامة.

ووجهت، الوزارة الوصية تعليمات صارمة لمديري التربية للولايات من خلال رؤساء مراكز الإجراء، تحثهم من خلالها على أهمية الحرص على تطبيق كافة تدابير وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، طيلة فترة الإجراء من دون تهاون، من خلال العمل على توزيع الكمامات ووسائل تعقيم اليدين على المترشحين وقياس درجة حرارتهم، بالإضافة إلى السهر على تعقيم وتنظيف قاعات الامتحان وتهويتها ودورات المياه وخزانات المياه بشكل يومي لمنع انتشار الوباء وحماية الأرواح.