65 بالمائة من الطلبة الجدد سيُوجّهون إلى تخصّصات علميّة وهندسيّة وتكنولوجيّة

تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية من أجل بناء "جزائر المعرفة".. بداري يعلن:

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بأن المنشور الوزاري المتعلق بتوجيه حاملي البكالوريا الجدد، والذي تمت المصادقة عليه إلكترونيّا، الاثنين، “يوجه 65 بالمائة من الطلبة الجدد نحو تخصصات علمية وهندسية وتكنولوجية، تجسيدا لبرنامج الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل بناء جزائر المعرفة”.

وفي ندوة صحفية نشطها، الاثنين بمقر الوزارة، تمحورت حول توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد، أشار بداري إلى تنظيم أبواب مفتوحة افتراضيّة حول كافة المؤسسات الجامعية الـ117، في الفترة ما بين 16 و22 جويلية، بهدف مساعدة الطلبة الجدد على اختيار التخصصات التي يرغبون فيها.

وفي نفس السياق، لفت الوزير إلى أن التسجيلات الجامعية تم تعزيزها هذه السنة بدعائم رقمية لمرافقة حاملي شهادة البكالوريا الجدد، تتمثل في ثلاث منصات تعتمد على الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، مضيفا أيضا بأنه “تم رقمنة جميع طلبات الإيواء والمنحة والنقل الجامعي عبر النظام المعلوماتي المدمج بروغرس، من خلال نوافذ افتراضية مترابطة”.

على صعيد ذي صلة، أفاد الوزير بأن الموسم الجامعي المقبل “سيعرف إدراج عروض تكوين جديدة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى إعطاء دفع قوي لاقتصاد المعرفة”.

وضمن هذا المسعى، تم تعزيز شبكات التكوينات في العلوم الطبية من خلال استحداث جامعة وطنية لعلوم الصحة بالجزائر، يتابع بداري، مبرزا أنه وابتداء من الدخول الجامعي المقبل “أصبح بإمكان طلبة العلوم الطبية (السنة الأولى) التسجيل لنيل شهادة مزدوجة متمثلة في ليسانس في اللغة الانجليزية الطبية بالموازاة مع شهادة العلوم الطبية”.

ولتغطية حاجيات قطاع التربية الوطنية فيما يتعلق بتكوين الأساتذة، “تم إنشاء 25 ملحقة و26 نقطة تكوين على مستوى الجامعات، تضطلع بتكوين 32 ألف أستاذ مع آفاق السنة الجامعية (2030-2031)”، وفقا لما ذكره الوزير.