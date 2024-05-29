-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة:

650 ألف مليار لتفعيل التنمية الاقتصادية خلال ثلاث سنوات

كمال. ل
  • 54
  • 0
650 ألف مليار لتفعيل التنمية الاقتصادية خلال ثلاث سنوات
أرشيف

قال المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة في وزارة المالية، حاج محمد سبع، إن ميزانيات الاستثمارات المخصصة لإنجاز المشاريع المتعلقة بالنمو الاقتصادي في البلاد، بلغت خلال السنوات الأخيرة 6500 مليار دج.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، صبيحة الأربعاء، أوضح حاج محمد سبع، أن الميزانية الاستثمارية المخصصة لسنتي 2021 و2022، قد بلغت 3800 مليار دج، في حين بلغت الميزانية المخصصة لسنة 2022، 2700 مليار دج
وكشف المتحدّث عن توقعات بتخصيص أذونات التزامات الإنفاق الاستثماري خلال سنة 2024، بقيمة 2800 مليار دج، مؤكدا بأن هذه الجهود الاستثمارية، تعدّ جزءا لا يتجزأ من مخطط عمل الحكومة، حيث تهدف إلى تنشيط النمو الاقتصادي وترقية التشغيل وتشجيع الصادرات وتحسين رفاهية المواطنين.
وبخصوص أهم المشاريع الاقتصادية التي خُصّت بغلاف مالي تمويلي، ذكر مركب الفوسفات المدمج الذي استفاد من مبلغ مالي يقدر بـ700 مليار دج، ومشروع استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بمبلغ 1014 مليار دج وإنجاز سبع محطات لتحلية مياه البحر بغلاف مالي يقدر بـ206 مليار دج.
ومن ضمن المشاريع المهيكلة التي تلقت أرصدة مالية لإنجازها باعتبارها استراتيجية، مشروع التجهيزات وتوسيع ميترو الجزائر بمبلغ 1157 مليار دج، وتوسيع مشاريع تطوير الطاقات المتجددة بقيمة 126 مليار دج، إضافة إلى مشاريع عصرنة شبكات السكة الحديدية بقيمة 2786 مليار دج.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي المحقق في ظل الأرصدة المالية المنفقة لتطوير الاقتصاد الجزائري في الثلاث سنوات الأخيرة، قال سبع إن النسبة المحققة سنة 2023، بلغت 4.2 بالمائة، وهي الأفضل في شمال إفريقيا، وفق ما أكده تقرير البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
وأكد المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة في وزارة المالية توقعه بالحفاظ على ذات النسبة خلال السنة الجارية 2024، مع رفع الناتج الداخلي الخام إلى 255 مليار دولار أمريكي، مضيفا بأن الجهود تصب حاليا إلى تحقيق 400 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق ما أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

مقالات ذات صلة
الجزائر تتموقع كمصدّر إقليمي للغاز نحو البلدان الأوروبية

الجزائر تتموقع كمصدّر إقليمي للغاز نحو البلدان الأوروبية

إعادة تشغيل مصفاة سكيكدة وضمان التموين بالمازوت والبنزين

إعادة تشغيل مصفاة سكيكدة وضمان التموين بالمازوت والبنزين

زيتوني يدعو لعقد منتدى أعمال ثلاثي جزائري تونسي ليبي

زيتوني يدعو لعقد منتدى أعمال ثلاثي جزائري تونسي ليبي

لأول مرة.. الجزائر تشرع في تصدير الغاز الطبيعي إلى كرواتيا والمجر

لأول مرة.. الجزائر تشرع في تصدير الغاز الطبيعي إلى كرواتيا والمجر

الجزائر تتصدر إفريقيا في إنتاج المشمش والخامسة عالميا

الجزائر تتصدر إفريقيا في إنتاج المشمش والخامسة عالميا

إستراتيجية طموحة لمضاعفة إنتاج الغاز الجزائري وبلوغ هذا الرقم ..

إستراتيجية طموحة لمضاعفة إنتاج الغاز الجزائري وبلوغ هذا الرقم ..

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد