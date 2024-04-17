650 متعامل اقتصادي يشاركون في معرض “جازاغرو” 2024

توقعات بتحقيق 23 ألف زائر

كشف منظمو المعرض المهني للصناعات الغذائية “جازاغرو” 2024، عن مشاركة 650 عارض محلي وأجنبي من أوروبا وآسيا، يمثلون 28 دولة، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 25 أفريل الجاري، في الجزائر العاصمة.

وفي حديث صحفي له، توقع محافظ المعرض، نبيل باي بومزراق، “استقطاب معرض الصناعات الغذائية لهذا العام، أزيد من 23.000 زائر، بما فيهم العديد من المهنيين وحاملي المشاريع الذين يبحثون عن فرص الاستثمار والشراكة، نظرا لأهمية هذا الحد”، معتبرا في الوقت ذاته، “أن الصالون الجديد “يعدّ فرصة أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لترويج منتجاتهم، كما يمثل الصالون”، يضيف المتحدّف “فرصة لاجراءات لقاءات ثنائية تسمح للمتعاملين بمعرفة السوق الوطنية وتعزيز الشراكات الصناعية مع المنتجين، حيث يوجد العديد من المنتجين الفلاحيين يريدون الاستثمار في الصناعة التحويلية”.

من جهتها، أكدت مديرة الصالون، السيدة شانتال دي لاموت، “التزام منظمي هذه الطبعة على إبراز أحدث الابتكارات التكنولوجية والصناعية لقطاع الصناعات الغذائية، مع توفير عناية خاصة لمجال التوضيب والتغليف، نظرا لدوره الهام في عملية بيع المنتج”.

وفي ظل دوره الكبير في عملية التسويع وتحقيق أكبر تموقع في السوق، قالت دي لاموت “لقد عرف مجال التوضيب تطورا كبيرا، حيث كان سابقا يقتصر على وظيفته الاساسية المتمثلة في حماية المنتج واعطاء المعلومات الخاصة به، في حين أصبح اليوم عنصرا أساسيا بالنسبة للمنتجين من أجل التموقع الجيد في السوق والفوز بثقة المستهلكين”.