654 منصب للالتحاق برتب “أمانات الضبط” في قطاع العدالة

أعلنت وزارة العدل، الإثنين، عن تنظيم مسابقة توظيف على أساس الإختبارات للالتحاق برتب أسلاك أمانات الضبط.

وأفاد بيان وزارة العدل عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” عن فتح 654 منصب في مختلف الرتب بقطاع العدالة على أساس الإختبارات:

أمين قسم ضبط: 58 منصب، شهادة ليسانس في العلوم القانونية والإدارية.

58 منصب، شهادة ليسانس في العلوم القانونية والإدارية. أمين ضبط: 203 منصب، شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها.

203 منصب، شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها. معاون أمين ضبط: 331 منصب، شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الثالثة ثانوي وشهادة في الإعلام الآلي أو شهادة فب الاعمال المكتبية أو الأمانة.

331 منصب، شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الثالثة ثانوي وشهادة في الإعلام الآلي أو شهادة فب الاعمال المكتبية أو الأمانة. عون أمانة الضبط: 62 منصب، شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الثالثة ثانوي.

كما اشترطت الوزارة تكوين تخصصي لمدة معينة (الإعلان المرفق) حسب كل رتبة، وسيتم توزيع المناصب عبر مختلف ولايات الوطن.

وذكرت وزارة العدل في بيانها عن وثائق ملف الترشح للاتحاق بهذه الرتب، حيث ترسل الملفات في أجل أقصاه 15 يوم ابتداءً من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان.