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66 شهيدا في بيت لاهيا.. حماس تندد: هذه هي نتيجة الفيتو الأمريكي

الشروق أونلاين
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66 شهيدا في بيت لاهيا.. حماس تندد: هذه هي نتيجة الفيتو الأمريكي

اعتبرت حركة “حماس” أن مجزرة الجيش الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة فجر الخميس، نتيجة للفيتو الأمريكي الذي وصفته بـ “الوقح”.

وقالت الحركة في بيان لها إنه “استمراراً لحملة التطهير العرقي التي يواصل الجيش الصهيوني المجرم ارتكابها في شمال قطاع غزة منذ حوالي 50 يوما متواصلة، أقدم هذا العدو الفاشي خلال الساعات الأولى من صباح هذا اليوم على ارتكاب مجزرة مروعة، بقصفه حياً سكنياً، في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، ما أدى في حصيلة أولية لارتقاء ستة وستين شهيداً، إضافة لعشرات الجرحى والمفقودين.”

وأضافت حماس “إن العدو الصهيوني المجرم يواصل ارتكاب جرائمه، إمعاناً في حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني، مستنداً إلى غطاء أمريكي إجرامي، ودعم عسكري وسياسي لا محدود، وآخره الفيتو الذي أفشل به أمس قراراً في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة.”

وحملت الحركة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المسؤولية عن استمرار هذه المجازر بحق أهلنا في شمال قطاع غزة، وذلك نتيجةً للصمت والعجز عن تفعيل آليات الحماية من الإبادة والتطهير، والقيام بالدور القانوني والأخلاقي في حماية شعبنا أمام هذه الانتهاكات غير المسبوقة.

وجددت الحركة في بيانها الدعوة لتحرك عالمي من كافة الأطراف، والضغط لوقف الإبادة الصهيونية بحق شعبنا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تردع الكيان عن مواصلة جرائمه، وخططه الممنهجة لتهجير شعبنا.

وفي وقت سابق الخميس، كشفت مصادر طبية فلسطينية من غزة أن “66 فلسطينيا استُشهدوا بينهم أطفال ونساء، في قصف طائرات حربية صهيونية مربعا سكنيا بمحيط مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا”.

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