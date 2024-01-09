66 مليون عملية دفع إلكتروني في الجزائر خلال 2023

مقابل 45 مليون مشترك في الإنترنت النقال

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، الثلاثاء، حرص قطاعه على تسريع وتيرة العمل وتنفيذ المشاريع لمواكبة التحديات التكنولوجية الجديدة.

وخلال عرض قدمه أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص ما حققه القطاع وكذا التحديات المستقبلية، أكد بيبي تريكي أن قطاعه “سطر مخطط عمل يتضمن جملة من الأهداف بنهاية 2024، إلى جانب عدد من الأهداف المرحلية التي يجري تقييم إنجازها دوريا، وذلك تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وأبرز في نفس السياق، أن القطاع “يتسم بديناميكية متجددة ومتسارعة، فما يلبث يحقق الأهداف حتى تبرز أمامه رهانات جديدة، ومن هذا المنطلق، فإنه حريص على تسريع وتيرة العمل وتنفيذ المشاريع لمواكبة التحديات التكنولوجية الجديدة”.

ولدى تطرقه إلى واقع الاتصالات، لفت الوزير إلى أنه وبهدف ضمان استمرارية الخدمات وتعزيز عرض النطاق الترددي الدولي، عمل القطاع على “تنويع الوصلات البحرية التي تربط الجزائر ببقية أنحاء العالم، وسمح تعزيز قدرات الشبكة الدولية للاتصالات برفع سعة عرض النطاق الترددي الدولي بشكل كبير، حيث انتقلت السعة المجهزة للشبكة الدولية للاتصالات من 1.5 تيرا بيت/ثا، سنة 2020 إلى 7.8 تيرا بيت/ثا حاليا”.

كما تم العمل – يضيف الوزير – على تحسين معدل النفاذ للإنترنت الثابت من خلال “رفع عدد الأسر الموصولة بالشبكة وتطوير نجاعة الشبكة وعصرنتها، وذلك بهدف ربط 6 مليون أسرة بالإنترنت الثابت وتقنية الألياف البصرية بحلول نهاية 2024، كما تم رفع الحد الأدنى لسرعة تدفق الانترنت الثابت إلى 10 ميغابيث/ثا حاليا، دون أن يكون لذلك أثر مالي على المواطن”.

أما بالنسبة للإنترنت النقال، فقد “تجاوز عدد المشتركين حاليا 45 مليون مشترك، كما ارتفع معدل حجم البيانات المستهلكة شهريا من قبل كل مستعمل للإنترنت النقال إلى ما يفوق 9 ميغا أوكتي، نتيجة تحسن سرعة التدفق”.

وبخصوص إنجازات القطاع في مجال البريد، فقد سجل وجود “4245 مكتب بريدي نهاية سنة 2023″، حسب الوزير الذي أكد أيضا أن عدد الشبابيك على مستوى هذه المكاتب “ارتفع إلى 12955 شباك في نفس الفترة، وهو ما سمح بتسجيل مكتب بريدي لكل 10500 نسمة، كما تم تدعيم الشبكة البريدية بمكاتب بريدية متنقلة قدرت حاليا بـ89 مكتبا”.

وفيما يتعلق بالشبابيك الآلية، أكد بيبي تريكي أنه “تم تدعيمها لتصل إلى 1993 حاليا، بعدما كانت تقدر بـ1400 شباك سنة 2020، أي بزيادة تقدر بـ40 بالمئة، فيما دخل 62 فضاء حرا للخدمات حيز الخدمة عبر كافة التراب الوطني”.

وأشار في هذا الصدد، إلى أنه “تمت مرافقة الزيادة في عدد الشبابيك بمضاعفة عدد البطاقات النقدية الذهبية ليتجاوز 12.5 مليون بطاقة ساهمت في تعميم الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي بتسجيل ما يقارب 66 مليون عملية سنة 2023″.