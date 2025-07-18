67 ألف شهيدا…غالبيتهم نساء وأطفال

الحصاد المر لـ650 يوما من حرب الإبادة

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانًا أعلن فيه حصيلة شاملة لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، والتي دخلت يومها 650 منذ السابع من أكتوبر 2023، مؤكدًا استمرار سياسة القتل والتدمير والتجويع والتهجير بحق أكثر من 2.4 مليون نسمة في القطاع.

الدمار تجاوز 88 بالمئة

وأوضح المكتب أن نسبة الدمار الشامل في قطاع غزة تجاوزت 88%، فيما بلغت الخسائر المباشرة الأولية أكثر من 62 مليار دولار، وقد سيطر الاحتلال على 77% من مساحة القطاع عبر الاجتياح والقصف والتهجير القسري، وألقى أكثر من 125 ألف طن من المتفجرات على الأحياء السكنية والمنشآت المدنية.

وكشف البيان أن حصيلة الشهداء والمفقودين منذ بدء العدوان بلغت 67,880 بينهم 58,380 شهيدًا وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال 9,500 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض أو مجهولي المصير. وأشار المكتب إلى استشهاد أكثر من 19,000 طفل وأكثر من 12,500 امرأة، من بينهم 8,150 أمًّا شهيدة، إضافة إلى استشهاد 400 طفل وُلدوا خلال الحرب، و953 طفلًا استشهدوا دون أن يكملوا عامهم الأول. كما استشهد 228 صحفيًا، و1,590 من الطواقم الطبية، و122 من أفراد الدفاع المدني، و171 موظفًا في البلديات، و777 عنصرًا من الشرطة خلال تأمين المساعدات.

لا علاج ولا تعليم

وأكد المكتب الإعلامي أن قطاع غزة شهد استهداف 38 مستشفى و96 مركزًا للرعاية الصحية و144 سيارة إسعاف و55 مركبة دفاع مدني، ما ساهم في انهيار المنظومة الصحية بشكل شبه كامل، فيما بلغ عدد المصابين 139,355 حالة بينهم 4,700 حالة بتر، ويحتاج 18,500 منهم إلى تأهيل طويل الأمد.

وفي قطاع التعليم، تعرضت 156 مؤسسة تعليمية للتدمير الكلي، و382 مؤسسة للتدمير الجزئي، ما حرم أكثر من 785,000 طالب من التعليم، بينما استشهد أكثر من 13,400 طالب و800 معلم وكادر تربوي و173 عالمًا وأكاديميًا.

2 مليون نازح قسرا

كما بيّن المكتب أن الاحتلال دمّر 833 مسجدًا بشكل كلي و178 مسجدًا بشكل جزئي، واستهدف ثلاث كنائس، إضافة إلى تدمير 40 مقبرة وسرقة 2,420 جثمانًا من المقابر، وإقامة سبع مقابر جماعية داخل المستشفيات وانتشال 529 شهيدًا منها.

فيما يتعلق بأزمة النزوح، أكد المكتب أن أكثر من 2 مليون فلسطيني تعرضوا للنزوح القسري، بينما دُمّرت نحو 223,000 وحدة سكنية بشكل كامل، و134,000 وحدة بشكل بليغ، و212,000 وحدة بشكل جزئي، ما ترك 288,000 أسرة بلا مأوى في ظروف إنسانية مأساوية.

حرب التجويع هذه تفاصليها

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يواصل سياسة التجويع والحصار منذ 139 يومًا بإغلاق كامل للمعابر، ومنع دخول 76,450 شاحنة مساعدات إنسانية ووقود، مستهدفًا المراكز الغذائية وتكيات الطعام، ما تسبب في استشهاد 877 فلسطينيًا خلال محاولتهم الحصول على المساعدات، فيما يواجه أكثر من 650,000 طفل خطر الموت بسبب سوء التغذية.

وفيما يخص البنية التحتية، أعلن المكتب أن الاحتلال دمّر 722 بئر مياه مركزية و113 مشروع مياه عذبة، و3,780 كيلومترًا من شبكات الكهرباء، و500,000 متر من شبكات المياه، و655,000 متر من شبكات الصرف الصحي، وأكثر من 3 مليون متر من الطرق، إضافة إلى تدمير 236 مقرًا حكوميًا و53 منشأة رياضية و208 مواقع أثرية وتراثية.

كما أكد المكتب أن القطاع الزراعي تكبد خسائر مباشرة تجاوزت 2.2 مليار دولار، حيث دُمّرت 92% من الأراضي الزراعية وتضررت الثروة السمكية بنسبة 100%، فيما انخفض إنتاج الخضروات من 405,000 طن سنويًا إلى 28,000 طن فقط.

وفي ختام البيان، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن هذه الأرقام الصادمة تعكس حجم الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية الممنهجة التي يتعرض لها سكان القطاع منذ 650 يومًا، مجددًا مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف هذه المأساة وإنقاذ المدنيين العزل في غزة.