67 ألف مسكن ريفي خلال 18 شهرا

الصندوق الوطني للسكن يكشف:

تم انجاز أزيد من 67 ألف مسكن ما بين جانفي 2020 الى نهاية جوان 2021، في اطار برنامج السكن الريفي باعتباره أهم صيغة في البرنامج الوطني للسكن، حسب الارقام التي أاوردها الصندوق الوطني للسكن في العدد الأخير لمجلته المتخصصة “المشيدون. دي زاد”.

وأوضحت المجلة في عددها لشهر اكتوبر الجاري، أن برنامج السكن الريفي “باعتباره عنصر اساس للاستراتيجية التي تهدف إلى ترقية الفضاءات الريفية وتثبيت سكان الأرياف الذين يمثلون 32 بالمائة من التعداد الشامل للسكان”، شهد خلال الـ18 شهرا المعنية انجاز 67.086 مسكن رغم الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وأفادت احصائيات الصندوق الوطني للسكن، انه تم انجاز 163.031 مسكن من برنامج صيغة السكن الريفي خلال المدة الممتدة من 2002-2004، ثم 404.043 مسكن خلال الخماسي (2005-2009) و589.720 مسكن خلال المدة 2010-2014 وأخيرا 533.591 وحدة سكنية خلال الخماسي (2015-2019).

وتم انجاز في اطار صيغة السكن الريفي، التي اطلقت سنة 2002، عدد اجمالي بـ1.757.471 مسكن اي ما يعادل 91 بالمائة من البرنامج المعد. علما ان صيغة السكن الريفي، تهدف إلى تشجيع سكان الأرياف على البناء الذاتي او اصلاح او إعادة تهيئة المسكن القائم، سعيا لتشييد مسكن لائق في محيط ريفي بهدف تحسين ظروف سكان الأرياف.

وتمثل هذه الصيغة 48 بالمائة من مجموع البرامج مختلفة الصيغ التي تم تسليمها.

وحسب الصندوق الوطني للسكن، فإن استهلاك القروض الخاصة بالمساعدات الريفية بلغت من 2002 إلى جوان 2021 ما قدره 1089.55 مليار دج.

ومنذ 2014 فإن المساعدة المالية على السكن الريفي حددت بـ1.000.000 دج للولايات الجنوبية العشر (أدرار وتمنراست واليزي والأغواط وبسكرة وبشار وورقلة والواد وغرادية وتندوف) وبـ700.000 دج لباقي الولايات.

ق.و