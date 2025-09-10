67 دولارًا للبرميل.. ارتفاع جديد في أسعار النفط

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء، ارتفاعًا متأثرة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية بعد هجوم صهيوني استهدف جيش الاحتلال الصهيوني لوفد حماس المفاوض على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار، إلى جانب دعوة الرئيس الأمريكي للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على الصين والهند بهدف الضغط على روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ61 سنتًا أي بنسبة 0.92% لتصل إلى 67.20 دولارًا للبرميل، بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ61 سنتًا أو 0.97% لتبلغ 63.24 دولارًا للبرميل، بحسب بيانات التداول عند الساعة 10:07.

ويرى محللون أن القفزة في الأسعار تعود أساسًا إلى علاوات المخاطر الجيوسياسية، مع تحذيرات من احتمال تأثير الصراع على منشآت إنتاج نفطية في دول أعضاء بأوبك+. غير أن تأثير الهجوم بقي محدودًا، إذ تراجعت الأسعار بعد أن أكدت واشنطن للدوحة أن الحادث لن يتكرر، ولعدم حدوث أي اضطراب مباشر في الإمدادات.

وبحسب محللي الطاقة، فإن دعوة ترامب لفرض رسوم تصل إلى 100% على الصين والهند – وهما من أبرز مشتري النفط الروسي – قد تعرقل صادرات موسكو وتؤدي إلى تضييق الإمدادات العالمية، ما يمثل عاملًا داعمًا للأسعار.

ورغم هذه التطورات، لا تزال التوقعات على المدى المتوسط تشير إلى وفرة في العرض، حيث حذرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من ضغوط محتملة على الأسعار خلال الأشهر المقبلة بفعل ارتفاع المخزونات وزيادة إنتاج تحالف أوبك+.